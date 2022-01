Carregar reprodutor de áudio

Após ter que interromper o início do teste em Fiorano devido a uma confusão sobre o que diz o regulamento da Fórmula 1, a Ferrari finalmente iniciou as sessões em sua pista particular nesta quarta-feira (26), trocando o SF21, carro de 2021, pelo SF71H, modelo usado por Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen na temporada de 2018.

A equipe de Maranello originalmente pretendia usar o modelo do ano passado nos quatro dias de teste, que está programado como um exercício de aquecimento para os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz, além de Robert Shwartzman, piloto de testes.

No entanto, pouco antes do início do programa de testes, a Ferrari teve que revisar seus planos por causa da confusão sobre se era permitido ou não rodar um dos carros do ano passado. A F1 está atualmente em um estado de fluxo sobre os regulamentos esportivos para 2022, com as únicas regras publicadas sendo um rascunho inicial que foi aprovado em abril do ano passado.

Com a alteração nos planos, Shwartzman assume o comando do carro nesta quarta e volta na sexta, enquanto os titulares, Leclerc e Sainz, dividirão o SF71H na quinta-feira.

As equipes e a FIA estão trabalhando para fazer alterações para a próxima temporada, mas ainda não foram aprovadas no processo formal de ratificação pelo Conselho Mundial de Automobilismo do órgão regulador.

Embora, em teoria, as regras esportivas possam esperar até a abertura da temporada no Bahrein, o fato de incluir restrições aos testes significa que, no momento, as equipes estão em um estado de fluxo sobre algumas definições de regulamentação.

De acordo com a redação dos regulamentos publicados mais recentemente, as equipes estão proibidas de usar um carro que foi construído de acordo com os regulamentos do ano anterior.

Afirma que um carro será classificado como atual se for "projetado e construído para cumprir os Regulamentos Técnicos de Fórmula 1 do campeonato, ou dos campeonatos do ano anterior ou do ano seguinte".

Com os atuais testes de carros restritos apenas à pré-temporada, além dos dias de filmagem limitados, isso significa que a Ferrari não teria permissão para rodar o SF21 em Fiorano esta semana sob os atuais regulamentos publicados.

Entende-se que houve um pedido das equipes, por causa da grande mudança nas regras de 2022, para ajustar as regras de teste para permitir que eles rodem carros de 2021 este ano, pois há pouca vantagem de desempenho que eles podem obter ao fazê-lo.

No entanto, sem clareza ainda oferecida à Ferrari pela FIA sobre a legalidade disso, já que os regulamentos esportivos não foram ratificados, ela optou por rodar seu carro de 2018 enquanto aguarda uma decisão sobre onde estão as regras.

O MISTÉRIO de HAMILTON: até que ponto SILÊNCIO de piloto é válido?

