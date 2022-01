F1: Alpine confirma data de lançamento do carro de 2022

Carregar reprodutor de áudio

Agora são seis. Pouco após a AlphaTauri, foi a vez da Alpine confirmar a data de lançamento do carro para a temporada de 2022 da Fórmula 1. Conheceremos o A522, modelo que será guiado por Fernando Alonso e Esteban Ocon no dia 21 de fevereiro, dias antes do início da pré-temporada em Barcelona.

Entrando em seu segundo ano na F1 com o novo nome, a Alpine tem como objetivo para 2022 dar um passo adiante, após a equipe de Enstone (antes conhecida como Renault) terminar as últimas três temporadas na quinta colocação do Mundial de Construtores.

A Alpine aposta alto na nova era da F1, tendo focado boa parte dos esforços de 2021 na construção do novo modelo, além de não atualizar sua unidade de potência desde 2019, já pensando na versão de 2022, que será congelada até o final de 2025, quando a categoria introduzirá um novo regulamento de motores.

O time francês vem passando por profundas modificações. Nas últimas semanas foram confirmadas as saídas do diretor-executivo Marcin Budkowski e do conselheiro e diretor não-executivo Alain Prost, sendo esta última cercada de controvérsia pela forma como foi lidada pela Alpine, além de críticas do tetracampeão ao CEO Laurent Rossi.

Rossi anunciou no ano passado um projeto de reestruturação extenso da equipe com o objetivo de colocar a Alpine lutando por vitórias e potencialmente títulos em cerca de 100 corridas, mirando o final de 2024, começo de 2025 para isso. Mas Prost criticou Rossi por querer todos os holofotes para si, deixando o tetracampeão de lado nas tomadas de decisão da equipe.

A Alpine, que não teve um chefe de equipe formal em 2021, com a função sendo dividida entre Rossi, Budkowski e o diretor de corridas Davide Brivio, pode voltar a ter esse cargo de forma oficial em 2022. Segundo informações de bastidores, a equipe se aproxima de contratar o ex-chefe da Aston Martin Otmar Szafnauer para este cargo.

A chegada de Szafnauer também pode trazer um novo patrocinador máster para a Alpine: a BWT, que foi parceira de longa data da Force India - Racing Point - Aston Martin, sendo responsável pelo rosa nos carros da equipe nos últimos anos.

Para 2022, a Alpine manteve sua dupla, formada pelo bicampeão Fernando Alonso e o francês Esteban Ocon. Apesar de um ano difícil, o time teve seus momentos positivos em 2021, como a vitória de Ocon na Hungria e o pódio de Alonso no Catar.

