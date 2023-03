Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari deve dar sequência ao desenvolvimento de sua asa traseira de pilar único, apesar dos problemas óbvios vividos pela equipe na pré-temporada e no GP do Bahrein de Fórmula 1.

O novo design, que visa limpar o fluxo de ar na região, causou um problema de DRS quando foi testada no último dia da pré-temporada. Quando foi usada novamente, no TL1, a transmissão mostrou uma oscilação dramática da peça, sendo rapidamente substituída pelo modelo padrão de dois pilares.

Mas Jock Clear, engenheiro da Ferrari e coach de pilotagem de Charles Leclerc, disse que os problemas são simples reflexos da falta de tempo de teste.

"Acho que o de pilar duplo é obviamente algo que veio do ano passado, que já está consolidado. E o único não entrou no desenvolvimento até mais tarde no ano, na verdade bem mais tarde, no último mês de desenvolvimento".

"Então é algo bem novo. É um passo adiante na asa traseira. Ter apenas um pilar limpa o fluxo de ar na parte inferior do plano principal. Então isso melhora um pouco. Mas, assim como tudo, precisamos colocar no carro e testar. Fizemos isso na pré-temporada e no GP, mas é algo ainda em desenvolvimento".

"Não há nada de incrível. É algo que queríamos testar, e o que vimos até agora é positivo".

Clear disse que é impossível prever quanto tempo será necessário para que a peça possa ser usada em um fim de semana de corrida".

"Quem consegue prever são meus colegas de aerodinâmica e compostos. Mas é uma dessas coisas que é difícil de obter o modo de vibração replicado no túnel de vento. Você pode tirar todas as cargas dali, mas a rigidez precisa ser refletida no modelo de escala real. É por isso que precisamos colocar isso no carro".

"E hoje temos pouco tempo de teste. Temos que usar as sextas para isso. Eu diria que é um desenvolvimento comum, e aprendemos muito com isso. Obviamente melhorou de uma semana para a outra. Vamos voltar para a fábrica e melhorá-la novamente. Assim que estivermos confortáveis, ela volta".

