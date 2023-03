Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Haas na Fórmula 1, Gunther Steiner, diz não se envergonhar das fortes críticas feitas ao seu ex-piloto, Mick Schumacher, na quinta temporada da série da Netflix Drive to Survive.

As dificuldades de Schumacher com a Haas em 2022 receberam um episódio próprio na última safra de episódios da série, focando nas batidas frequentes do alemão na primeira metade do ano e a falta de resultados em comparação a Kevin Magnussen.

A narrativa focou particularmente na batida de Mick na classificação em Jeddah e o forte acidente no GP de Mônaco, convergindo para sua falta de confiança em Baku, onde esteve totalmente sem ritmo.

Os problemas constantes do alemão levantaram a ira de Steiner, que criticou fortemente o piloto em conversas com Magnussen e o dono da equipe, Gene Haas. O episódio mostra ainda Steiner e Magnussen discutindo possíveis substitutos para 2023.

Quando questionado sobre o episódio, Steiner disse que "não se envergonha" de como foi retratado, dizendo que a série é fortemente editada para mostrar apenas as partes mais explosivas.

"Eu não vi, mas fiz os comentários, lembro de algumas coisas. Não acho que tenham mostrado tudo que eu disse. E obviamente a série mostra os piores momentos. Obviamente é isso que eles precisam fazer".

"O que foi dito foi dito, não posso voltar atrás. Foi decidido não cortar isso porque não há nada para esconder. Não me envergonho".

Steiner disse que não se arrepende da forma como ele é retratado na série, porque está focado em seu papel como chefe de equipe.

"Se coloque no meu lugar, o melhor seria se eles não fizessem nada. Mas isso seria bom? Não. Então, de novo, não se envolva com sua própria performance. Eu não sou ator. Não estou atuando. Fiz meu trabalho e julgo meu trabalho pelo que temos na pista, não se eu pareço bom na Netflix. Não ligo para isso".

