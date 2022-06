Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner, revelou que a Ferrari protestou contra o terceiro lugar de Max Verstappen no GP de Mônaco por uma violação de saída dos boxes. O holandês parece ter colocado sua roda dianteira esquerda sobre a linha amarela enquanto saía do pit ao mudar para o pneu de composto duro na volta 22.

Verstappen tinha acabado de parar para slicks quando emergiu em terceiro lugar na pista ainda úmida, se esforçando para ficar à frente do rival Charles Leclerc. No entanto, enquanto ele acelerava na subida, seu carro derrapou e, ao corrigir, ele correu em direção à linha amarela que os pilotos não devem cruzar.

Imagens do incidente da câmera onboard do holandês foram mostradas durante o GP e pareciam mostrá-lo passando por cima da marcação, mas a visibilidade obscureceu o quão perto suas rodas chegaram. O assunto parece não ter sido investigado pela FIA.

Logo após a corrida, Horner estava em uma coletiva de imprensa quando recebeu um telefonema do diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley, revelando que a Ferrari havia protestado.

Mattia Binotto, chefe da escuderia italiana, disse acreditar que as ações de Verstappen foram contra as regras.

"Como Ferrari, estamos desapontados porque achamos que houve uma clara violação dos regulamentos da Red Bull por passar pela linha amarela saindo dos boxes", disse ele à Sky Sports. "Acho que não foi [somente] perto, ele estava na linha. Se você olhar para o código esportivo, o texto diz a respeito de cruzá-la."

"Tivemos um esclarecimento na Turquia em 2020 para evitar discussões e, se você observar as orientações aos pilotos, elas dizem: 'Ficar na linha é violar as notas do diretor de corrida'. Acho que cada equipe tem a tarefa de segui-las. Está claro e ainda estamos buscando esclarecimentos com a FIA."

Verstappen se defendeu e disse que o momento conturbado ao sair dos boxes foi o resultado de ele ser super agressivo com sua aceleração – o que ele diz ter sido crucial para ficar à frente de Leclerc, que estava logo atrás.

"Eu precisava disso", disse o atual campeão sobre acelerar com muita força imediatamente para fora dos boxes.

"Caso contrário, ele teria me ultrapassado, porque eu não teria tração. Minha saída dos boxes foi provavelmente a mais divertida que tive na corrida tentando ficar à frente."

