A Ferrari apresentará formalmente seu novo carro de Fórmula 1 para a temporada de 2022 de sua base de Maranello, na Itália. O F1-75 será revelado através de um lançamento ao vivo às 10h (horário de Brasília) com os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. presentes.

A Ferrari entrará na temporada de 2022 procurando aproveitar seu impulso recente depois de terminar em terceiro no mundial de construtores do ano passado, recuperando-se de um difícil campeonato em 2020.

Leclerc conseguiu marcar a pole em Mônaco e chegou perto da vitória em Silverstone, enquanto Sainz impressionou em sua primeira temporada vestindo vermelho, conquistando quatro dos cinco pódios da equipe em 2021.

A chegada dos novos regulamentos técnicos da F1 dará à Ferrari a chance de lutar contra os líderes Mercedes e Red Bull mais uma vez. Ela não vence uma corrida desde Singapura 2019 e um campeonato desde que conquistou a coroa de construtores em 2008.

