Após dias de intensa especulação sobre o futuro do chefe técnico em meio à um terremoto interno na Red Bull, a equipe austríaca confirmou a saída de Adrian Newey no começo do próximo ano, com afastamento imediato das atividades da Fórmula 1, apesar de ter sua presença confirmada em GPs específicos.

A notícia foi confirmada na manhã desta quarta-feira (01). O anúncio da Red Bull não especifica se Newey já decidiu qual será o próximo passo de sua carreira, mas seu nome tem sido mais fortemente ligado à Ferrari, com a Aston surgindo como candidata também

Em um comunicado, a Red Bull disse que a saída de Newey acontecerá no primeiro trimestre de 2025, com o engenheiro presente em "corridas específicas" no restante de 2024. A equipe deixou claro que, apesar de seu afastamento das operações de F1, ele seguirá trabalhando no projeto do hipercarro RB17, que fará sua estreia no festival Goodwood em julho.

"O engenheiro se afastará das funções da F1 para focar no desenvolvimento final e entrega do primeiro hipercarro da Red Bull, o aguardado RB17. Ele seguirá envolvido e comprometido com esse projeto até sua conclusão".

Newey está na Red Bull desde 2006, tendo sido uma peça fundamental no crescimento da equipe, que já soma sete mundiais de pilotos e seis de construtores. Falando sobre a decisão de sair, Newey disse que sente que este é o momento correto:

"Desde que eu era uma criança, eu queria projetar carros rápidos. Meu sonho era ser um engenheiro na F1, e tive sorte de fazer esse sonho virar realidade".

"Por quase duas décadas, tem sido uma honra ter um papel chave no progresso da Red Bull, de novata a multicampeã. Porém, agora sinto que o momento é oportuno para entregar o bastão para os outros e buscar novos desafios para mim. Nesse meio tempo, os estágios finais do desenvolvimento do RB17 chegaram, então, nesse restante de tempo com a equipe, meu foco será esse".

Horner fez uma homenagem ao papel de Newey em seus anos com a equipe, falando de seu legado contínuo.

"Todos nossos grandes momentos dos últimos 20 anos vieram com a mão de Adrian no lado técnico. Sua visão e brilhantismo nos ajudaram a conquistar 13 títulos em 20 temporadas. Sua habilidade excepcional em criar conceitos para além da F1, trazendo inspirações além para o design dos carros, seu talento incrível para abraçar as mudanças e encontrar as melhores áreas para focar, e seu desejo insaciável por vitórias ajudaram a Red Bull a se tornar uma força maior do que Dietrich Mateschitz jamais teria imaginado".

"Mais do que isso, os últimos 19 anos com Adrian foram muito divertidos. Para mim, quando ele chegou, já era uma estrela do design. Duas décadas e 13 títulos depois, ele sai como uma lenda. Ele é também meu amigo e alguém do qual serei eternamente grato por tudo que ele trouxe à nossa parceria. Seu legado fica e ecoará pelas paredes de Milton Keynes, e o RB17 será um testamento e legado de sua era".

