A FIA vai policiar os limites de pista em Monza para o GP da Itália de Fórmula 1 neste final de semana, com foco na saída da segunda chicane e na Parabolica.

Os limites da pista se tornaram um problema durante a reunião do GP da Itália no ano passado e, durante aquele final de semana, o diretor de provas da F1, Michael Masi, apresentou uma referência à Parabolica nas notas que ele emitiu para as equipes. No entanto, o assunto foi mais esclarecido para este ano.

Em relação à Parabólica (curva 11), Masi escreveu: “Um tempo de volta alcançado durante qualquer sessão de treinos ou corrida, deixando a pista (todas as quatro rodas além da linha branca) do lado de fora da curva 11, resultará nesse tempo de volta e o tempo da volta imediatamente seguinte sendo invalidado pelos comissários”.

Em seguida, referindo-se à Parabolica e à segunda chicane (curva 5), ele acrescentou: “Cada vez que um carro passar atrás da zebra ou cruzar a linha branca, as equipes serão informadas através do sistema de mensagens oficial”.

“Na terceira ocasião em que um piloto cortar atrás do ápice da curva 5 e/ou cruzar a linha branca do lado de fora da curva 11 durante a corrida, ele verá uma bandeira preta e branca, qualquer corte posterior será relatado para os comissários".

"Para evitar dúvidas, isso significa um total de três ocasiões combinadas, não três em cada curva”.

“Os requisitos acima não se aplicam a qualquer piloto que seja considerado forçado a sair da pista, cada caso será julgado individualmente”.

“Em todos os casos detalhados acima, o piloto só deve retornar à pista quando for seguro e sem obter uma vantagem duradoura”.

