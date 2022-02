Carregar reprodutor de áudio

Abrindo a semana da primeira sessão de pré-temporada da Fórmula 1 2022, a Alpine realiza o lançamento do A522, o primeiro carro da equipe francesa sob o novo regulamento da categoria. E novidades recentes prometem um evento interessante, com uma possível nova pintura.

Nas últimas semanas, a Alpine anunciou uma série de alterações em sua estrutura de gerenciamento, com as saídas do diretor-executivo Marcin Budkowski e do diretor e conselheiro Alain Prost, abrindo caminho para a chegada de Otmar Szafnauer, ex-Aston Martin, que deve assumir o papel de chefe de equipe, algo que não existia na Alpine em 2021.

E a contratação de Szafnauer trouxe mais uma parceria: a BWT como patrocinadora máster. Por isso, a expectativa é de que o carro da Alpine tenha uma boa presença da cor rosa, assim como a Force India / Racing Point em anos anteriores.

Fernando Alonso e Esteban Ocon seguem como os pilotos para esta temporada, com o objetivo de alavancar a Alpine, após a equipe passar três temporadas consecutivas na quinta posição do Mundial de Construtores.

MERCEDES nova, Red Bull/PORSCHE, Ferrari 2022 NA PISTA e a importância do 'SUMIÇO' de Hamilton da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: