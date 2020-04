Depois de sete equipes da Fórmula 1 ameaçarem tomar uma ação legal contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por conta do polêmica acordo ‘secreto’ com a Ferrari sobre o motor italiano de 2019, foi a vez do órgão se manifestar.

Em resposta ao abaixo-assinado feito por todas os times não relacionados à escuderia italiana na F1, a FIA disse que "não estava totalmente satisfeita" em relação à Ferrari ter cumprido totalmente os regulamentos, mas não tinha provas de irregularidades.

Em comunicado, o órgão afirmou que “decidiu que novas ações não necessariamente resultariam em um caso conclusivo devido à complexidade do assunto e à impossibilidade material de fornecer evidências inequívocas de uma violação”.

“Para evitar as conseqüências negativas que um longo litígio implicaria, especialmente à luz da incerteza do resultado de tais litígios e no melhor interesse do Campeonato e de suas partes interessadas, a FIA, em conformidade com o Artigo 4 (ii) de suas Regras Judiciais e Disciplinares (JDR), decidiram entrar em um acordo com a Ferrari para encerrar o polêmico processo.

“Esse tipo de acordo é uma ferramenta legal reconhecida como um componente essencial de qualquer sistema disciplinar e é usado por muitas autoridades públicas e outras federações esportivas. A confidencialidade dos termos do acordo é prevista no artigo 4 do JDR. A FIA tomará todas as medidas necessárias para proteger o esporte e seu papel e reputação como reguladora do Campeonato Mundial de Fórmula 1”.

VÍDEO: Veja mais sobre o polêmico 'acordo secreto' da Ferrari que chocou rivais na F1

GALERIA: Cúpula da FIA e da F1 viveram dias de glória na Ferrari; entenda