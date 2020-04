Análise técnica: novidades da McLaren para a temporada 2020 da F1

A McLaren deu um passo importante em sua recuperação na Fórmula 1 na última temporada em 2019, mas sabe que vai ter um grande desafio para repetir sua marca de melhor do resto neste ano.

A equipe está se esforçando para entregar exatamente o necessário para isso. Não à toa, testou um arranjo de asa dianteira revisado. Em relação ao ano passado, apresenta várias diferenças importantes.

A maior é no design da placa, com perfil achatado (seta azul) e uma seção na borda externa (seta vermelha). O design do ano passado é mostrado no círculo inserido como uma comparação, como se vê na foto acima.

Essa alteração na forma da placa cria um novo gradiente de pressão pelo novo perfil labial na borda, que puxa o ar para dentro e ajuda a direcionar o fluxo ao redor do pneu dianteiro, aperfeiçoando a aerodinâmica.

Para tirar melhor proveito dessas alterações, novas otimizações foram realizadas, agora com uma curvatura mais rasa na seção externa (seta preta), enquanto a aba superior é uma superfície contínua, em vez de bifurcada, como era antes (seta verde).

Isso significa que qualquer alteração no ângulo terá um impacto em toda a superfície, e não apenas na seção interna, tendo grande influência no desempenho aerodinâmico do novo carro do time de Woking.

McLaren MCL35 diffuser detail Photo by: Giorgio Piola

As mudanças também foram claras na parte traseira do carro durante a segunda semana de testes de pré-temporada em Barcelona, quando a equipe instalou no MCL35 um novo assoalho e outro difusor.

A mudança mais aparente na parte traseira do difusor ocorre na seção externa da montagem, pois a equipe inglesa agora tem uma peça mais íngreme e com mais curvas no Gurney.

Mais importante: essas alterações aproveitam as maiores dimensões internas do próprio difusor, pois a equipe aumentou a altura da transição do assoalho, na tentativa de melhorar o desempenho do carro.

GALERIA: Relembre todos os carros da McLaren na F1