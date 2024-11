O dia de mídia do GP de Las Vegas de Fórmula 1, antepenúltima etapa da temporada 2024 da categoria, foi tomado pela notícia de que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) proibiu um 'truque' usado por Ferrari, Mercedes e Haas após a Red Bull fazer denúncia, informa o Auto Motor und Sport.

Conforme reporta o veículo jornalístico alemão, a medida do órgão regulador tem efeito imediato, sendo implementada já na etapa deste fim de semana em Nevada. A FIA proibiu o uso de placas de proteção sobre os assoalhos, 'truque' usado para evitar desgastes sem que seja preciso subir a altura do assoalho.

A entidade fez tal restrição por meio de uma diretiva técnica, emitida após a Red Bull apontar a 'manobra' por parte das rivais Ferrari e Mercedes, além da Haas. O time italiano no momento está exatamente à frente da 'RBR' no mundial de construtores, com a Scuderia vice-líder após a McLaren.

Desde a reintrodução do efeito solo na F1, a partir de 2022, equipes como Ferrari e Mercedes têm sofrido para encontrar o equilíbrio ideal para a altura do carro, com o bouncing e o porpoising impactando os carros e forçando as escuderias a aumentar a distância em relação ao solo, o que pune o desempenho.

Além do ponto supracitado, uma altura mais baixa em relação ao solo implica no desgaste da placa localizada abaixo do assoalho dos carros -- é permitido um certo nível de desgaste da peça, com o excesso gerando desclassificação, como ocorreu justo com Mercedes e Ferrari em Austin em 2023.

Para inibir o desgate, o Auto Motor und Sport reporta que algumas equipes experimentaram material isolante entre a placa ou com parafusos que tinham uma certa folga para amortecer os choques com o asfalto.

DETALHES do FICO da F1 na Band, chance de MAX TETRA, reação de NORRIS, Bortoleto e + | Fred Sabino

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!