Confirmado na Sauber para a temporada 2025 da Fórmula 1, Nico Hulkenberg terá a companhia de Gabriel Bortoleto como companheiro de equipe. Durante a quinta-feira de entrevistas antes do GP de Las Vegas, o alemão falou pela primeira vez sobre o brasileiro desde a confirmação da contratação.

No decorrer do fim de semana em Interlagos, o alemão foi questionado pelo Motorsport.com sobre a possível chegada de Bortoleto à equipe, mas Nico revelou não conhecer muito a carreira de Gabriel. Discurso que ele manteve ao ser questionado novamente sobre o assunto.

"Ainda não convivi e nem conversei com ele. Também não vi nenhum dado, mas sei que ele venceu a Fórmula 3 no primeiro ano e está liderando a Fórmula 2 no momento. Então, ele parece estar aprendendo rápido e se adaptando. Tenho certeza que ele sabe pilotar", declarou.

Companheiro de equipe de Rubinho Barrichello no ano de estreia na categoria, Hulkenberg e Bortoleto vivenciarão uma situação semelhante à da Williams em 2010: a diferença de idade entre os dois lados da garagem. Na época, o 'gap' entre o brasileiro e o alemão era de 20 anos e agora, entre Gabriel e Nico, a diferença será de 17 anos.

"Sim, [olhando] de fora parece uma boa combinação. É uma grande diferença [de idade], mas não é tão extremo. Entre mim e Rubens [Barrichello], foram 20 anos. É um pouco menos, mas é uma situação semelhante", concluiu.

