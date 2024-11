Na McLaren, a divisão de funções entre Lando Norris e Oscar Piastri, também conhecida como "Regras Papaia", tem sido um tópico frequente de discussão nos últimos meses. Durante a maior parte da temporada, os dois pilotos tiveram liberdade para correr, desde que suas batalhas não custassem pontos para a equipe no campeonato de construtores da Fórmula 1.

Após a corrida em Monza, onde Piastri ultrapassou o companheiro de equipe por fora, o time de Woking precisou intervir. Em Baku, o chefe do esquadrão, Andrea Stella, anunciou que a "prioridade" seria Norris, na esperança de ainda ameaçar Max Verstappen pelo título de pilotos.

Depois do GP de São Paulo, onde precisou abrir mão da vitória da sprint, o australiano deixou claro que as diretrizes foram ajustadas novamente. Oscar não precisará mais 'sacrificar as vitórias' para ajudar Norris a partir do fim de semana de corrida em Las Vegas.

Perguntado pelo Motorsport.com se as regras papaia já tinham sido revertidas, o piloto confirmou: "Em grande parte sim. Ainda há alguns cenários específicos em que posso ter que ajudar, mas, na grande maioria das situações, tudo voltou a ser como era antes."

"As chances no campeonato de pilotos são muito pequenas, mas a luta no campeonato de construtores definitivamente não acabou para nós. Portanto, é a coisa mais importante. Ainda há alguns cenários específicos em que eles podem me pedir ajuda, mas estou indo para este fim de semana com a ideia de vencer." Quando perguntado se a situação agora é diferente da do Brasil, a resposta foi curta, mas firme: "Sim, com certeza."

