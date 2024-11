F1 - Russell dispara contra FIA: "Não tenho certeza se confiamos"

George Russell, presidente da Associação de Pilotos, não está nada feliz com o atual momento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Falando com a imprensa nesta quinta-feira antes do GP de Las Vegas de Fórmula 1, o britânico da Mercedes foi duro nas palavras ao mostrar o descontentamento com a entidade.

Uma semana antes da corrida nos Estados Unidos, veio a público que o diretor de prova Niels Wittch foi destituído do cargo. Decisão que, de acordo com Russell, pegou os pilotos de surpresa: "Nós, pilotos, parecemos sempre ser os últimos a descobrir alguma coisa."

No dia 7 do mês, a Associação veio à público por meio de uma nota oficial no Instagram se pronunciar contra algumas atitudes do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem. Na postagem, há destaque para o comportamento do mandatário e as atuais punições aplicadas pelo uso de palavrões por parte dos pilotos durante as coletivas de imprensa. Ao ser questionado se havia confiança no órgão, o piloto da Mercedes foi enfático.

"Não tenho certeza [se confiamos na FIA], para ser honesto. Devido à muitas mudanças na associação, atualmente não está muito estável. É por isso que é difícil introduzir as mudanças que queremos. Quando sentirmos que estamos sendo ouvidos, nossa confiança aumentará", declarou.

