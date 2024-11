Agente e rival... Fernando Alonso dividirá funções na temporada 2025 da Fórmula 1 ao ter o agenciado Gabriel Bortoleto como adversário no grid, uma vez que o piloto brasileiro está confirmado na Sauber no próximo ano.

'Apadrinhado' pelo bicampeão mundial desde a Fórmula 3, Gabriel Bortoleto já declarou inúmeras vezes sobre a participação essencial do espanhol na caminhada rumo à F1. Agora, os dois irão se encontrar como rivais pela primeira vez.

Durante a coletiva de apresentação na Sauber, Gabriel revelou que o piloto da Aston Martin não teve muita participação na negociação da vaga na principal categoria do automobilismo. Contudo, Fernando mostrou total satisfação com o novo passo dado pelo atual líder da Fórmula 2 ao falar com a imprensa nesta quinta-feira em Las Vegas.

"São ótimas notícias. É uma ótima oportunidade para ele. Obviamente, nós conversamos várias vezes com todos nossos pilotos da A14 sobre a rota para chegar à Fórmula 1. No caso dele, Gabriel encurtou o caminho e estará na F1 no próximo ano. Talvez a pressão não seja tão grande quando você não é super 'competitivo desde o primeiro dia", ponderou.

Será uma mudança muito grande sair das outras categorias e ir para Fórmula 1, mas nós temos muitos novatos e eles estão bem preparados. Então, não tenho dúvidas de que ele vai aproveitar a experiência e estará pronto para isso", concluiu.

Com a confirmação de Gabriel Bortoleto ao lado de Nico Hulkenberg, o grid da F1 em 2025 contará com quatro novatos, sendo eles: Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Haas), Jack Doohan (Alpine) e Bortoleto (Sauber).

