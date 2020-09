A FIA proibiu os pilotos de Fórmula 1 de usarem qualquer coisa além de seus trajes de corrida em cerimônias de pódio após a corrida. A mudança vem na esteira do gesto de Lewis Hamilton no GP da Toscana, onde o vencedor da corrida vestiu uma camiseta com a mensagem: "Prendam os policiais que mataram Breonna Taylor".

A mensagem era em apoio à mulher negra, técnica de emergências médicas, que foi baleada e morta pela polícia em Kentucky e que se tornou um ponto focal em campanhas antirracismo.

O gesto de Hamilton levou a uma revisão feita pela FIA de quais deveriam ser as diretrizes para a cerimônia do pódio.

Os novos protocolos foram delineados na versão do GP da Rússia dos procedimentos pós-corrida, que são emitidos pelo diretor de corrida da FIA, Michael Masi, nas manhãs de domingo.

Para Sochi, um parágrafo recém-inserido dizia: "Durante a cerimônia do pódio e o procedimento de entrevista pós-corrida, os pilotos que terminarem na corrida nas posições 1, 2, 3 devem permanecer vestidos apenas com seus macacões de direção, 'arrumados’ até o pescoço, não abertos até a cintura. Para evitar dúvidas, isso inclui uma máscara facial médica ou uma máscara facial com a marca da equipe”.

A nova diretriz também se aplicou após a cerimônia do pódio: "Durante as entrevistas na TV e a coletiva de imprensa pós-corrida da FIA, todos os pilotos que terminarem devem permanecer vestidos apenas com os uniformes de suas respectivas equipes”.

Masi também disse aos pilotos como saudar os VIPs que estiveram envolvidos na cerimônia no GP da Rússia, com as cerimônias de pódio geralmente sendo realizadas sem eles em 2020.

“Um dignitário apresentará os quatro troféus. Quatro outros dignitários estarão presentes no pódio, mas não participarão da apresentação. Se um aperto de mão for oferecido pelos dignitários, os motoristas devem gentilmente oferecer um ‘soquinho’ para reconhecer o gesto”.

Em uma pequena mudança nos procedimentos pré-corrida, que já especificam que os pilotos devem vestir a camiseta oficial antirracismo, uma linha que anteriormente dizia que um gesto poderia incluir "qualquer outra coisa que um piloto se sinta confortável para fazer" foi excluída.

Na última quinta-feira (24), Hamilton disse que ainda não havia discutido sobre a camiseta de Mugello com a FIA, mas antecipou que haveria uma decisão. “É um aprendizado para todos, porque as pessoas estão felizes com a norma aqui, de como a vida e a sociedade funcionam”, disse.

“Mas, em última análise, o mundo, e a geração mais jovem em particular, está mais consciente de que as coisas não são iguais e as mudanças são necessárias. Então é necessário que conversas com pessoas e coisas como Mugello aconteçam para que as pessoas desencadeiem uma conversa que talvez nunca teria ocorrido se não tivesse acontecido”.

“Então eu não falei com eles. Mas ouvi dizer que amanhã eles sairão com uma nova regra de algum tipo, dizendo o que você pode e não pode fazer. Vou tentar continuar a trabalhar com eles. Se concordo ou discordo é um pouco irrelevante. É apenas tentar encontrar um terreno comum e como podemos fazer isso junto, talvez”.

“Eu acredito que eles realmente entendem? Eu não sei. Mas talvez no futuro, todos nós tentaremos entender”.

