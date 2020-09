O diretor técnico da Racing Point na Fórmula 1, Andrew Green, disse que Sebastian Vettel perdeu sua magia e que a futura Aston Martin pode levá-lo de volta ao seu "ponto ideal".

Green afirmou que Vettel trará conhecimento de como ganhar corridas e campeonatos, mas em troca, a equipe pode ajudar o atual piloto da Ferrari a retornar à sua melhor forma.

Vettel se juntará à Aston Martin no próximo ano, após ser apontado pelo proprietário, Lawrence Stroll, como um ingrediente chave para o sucesso futuro.

“Acho que ele vai trazer uma dinâmica completamente nova para toda a equipe”, disse Green quando questionado sobre a contribuição de Vettel. “Isso mostra uma medida de intenção de Lawrence, para onde ele quer levar a equipe e o que ele quer fazer com ela. Acho que é uma declaração muito forte”.

“Ele é um multicampeão, vai trazer uma metodologia de trabalho que não vimos antes. E é isso que queremos”.

“Queremos alguém que já esteve lá nos mostre o que é preciso. O que é preciso para começar a ganhar corridas? O que é preciso para ganhar um campeonato? E ele vai trazer isso”.

“E inversamente, eu acho que podemos ajudar Seb também. Eu acho que ele não está em um ótimo lugar no momento para sua cabeça”.

“Eu acho que ele perdeu um pouco de sua magia. E acho que somos apenas a melhor equipe em transformar os pilotos e colocá-los de volta em seu ponto ideal. Então, acho que podemos realmente ajudá-lo”.

Green concordou que o tamanho menor da equipe a torna um lugar no qual Vettel será capaz de prosperar.

“Acho que será o caso”, disse ele. “Isso é quem nós somos. Estamos muito focados no piloto também. Levamos muito tempo para entender nossos pilotos e trabalhar com eles, e criamos um relacionamento e vínculo realmente forte com eles”.

“E isso ajuda a nutri-los e fazer com que se sintam confortáveis e seguros, e não se preocupem com o fato de que as coisas estão acontecendo nas suas costas”.

“Tiramos toda a política e isso apenas permite que eles se concentrem em pilotar o carro o mais rápido possível. E eu acho que podemos colocar Seb de volta naquele lugar”.

Racing Point RP20

(Temporada 2020)

Motor: Mercedes

Combustível: Petronas

Pneus: Pirelli

Pilotos:

11 – Sergio Pérez

18 – Lance Stroll

