Piero Ferrari não é uma pessoa que sai em destaque, embora seja o único filho vivo de Enzo, o criador da marca automotiva e da equipe de Fórmula 1. ele prefere ficar longe dos comentários do paddock, focando a atenção nos diretores oficiais da marca e da praça. No entanto, aproveitou para tecer alguns comentários sobre um dos pilotos da escuderia na última quarta-feira e revelou informações sobre o estado de saúde de Michael Schumacher.

A Ferrari recebeu no dia o prêmio "Patrono do Esporte" no Salão de Honra do CONI, um reconhecimento para apoiar os valores universais das modalidades desportivas e premiar as figuras que, a nível nacional e internacional, contribuíram de forma essencial para o crescimento desportivo e de atividades de valor social e solidário.

No evento, Piero destacou que Charles Leclerc tinha profunda admiração por Enzo e também deu detalhes sobre a saúde de Schumacher, o homem que acabou com a seca dos italianos no topo do campeonato mundial de F1.

Em declarações resgatadas pela La Gazzetta dello Sport, ele explicou o estado em que se encontra o heptacampeão: "Tive o prazer de tê-lo como hóspede em casa e de beber uma garrafa de vinho tinto juntos: ele gostava muito desses momentos de tranquilidade. Era uma pessoa simples, clara, precisa, uma personalidade muito linear. Lamento que hoje se fale dele como se estivesse morto: ele não está, mas não pode se comunicar."

A Ferrari atualmente tem um Schumacher no time, com Mick sendo parte da academia e pilotando pela Haas como parte de seu desenvolvimento para um dia assumir o volante de um dos carros da escuderia. Piero espera que o segundo ano do jovem alemão lhe permita extrair seu potencial.

"Seu filho está trilhando o seu caminho", comentou. "Está em uma equipe que apoiamos, que decidiu não gastar em 2021 e que usa um carro que não estava bom em 2020. Eles estão focados em 2022 e na Ferrari também ajudamos a Haas. Esperamos que ele tenha um carro no próximo ano que lhe faça mostrar suas qualidades."

HAMILTON se vê com ALVO NAS COSTAS e compara MAX/ALONSO: "Uns são capazes de controlar, outros não"

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: