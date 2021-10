A Mercedes enfrenta problemas de confiabilidade com sua unidade de potência na temporada 2021 da Fórmula 1 e, apesar de tudo ainda estar incerto, um quarto motor pode ser necessário para Lewis Hamilton nas próximas corridas, e o GP do México pode ser a melhor oportunidade para a troca.

"Neste momento, há interrogações", disse Toto Wolff, chefe da Mercedes, após o GP da Rússia, para resumir a situação de sua equipe até o fim do ano quanto aos motores.

Nas últimas três corridas, a Mercedes precisou substituir motores de modo não programado. Em Zandvoort, foi Hamilton quem teve problemas nos treinos livres, enquanto em Monza e Sochi foi Valtteri Bottas quem se viu afetado pela unidade de potência.

Na Rússia, Bottas teve na verdade dois problemas. Nos treinos livres, usou a quarta unidade de potência, instalada em Monza, mas na sexta a tarde surgiu um problema que convenceu os engenheiros da Mercedes a voltar a um motor anterior.

O resultado insatisfatório da classificação convenceu a equipe a trocar a unidade de potência, para que ele pudesse contar com um motor novo. A esperança de recuperar a UP nº 4 está dependendo de análises que são feitas ao longo desta semana em Brixworth, mas o próprio Bottas não se mostrou muito esperançoso sobre a chance de voltar a usar o motor.

E quando Hamilton trocará de motor?

E neste cenário pouco tranquilizador, a Mercedes também terá que decidir quando colocar a quarta unidade de potência no carro de Hamilton, um obstáculo que o britânico terá que superar caso queira o oitavo título.

Próximo de Sochi, Wolff lançou mensagens com o objetivo de criar suspense, insinuando que talvez Hamilton não precise da troca mas, na verdade, tudo depende de encontrar o melhor final de semana para a substituição, aquele em que o déficit de largar do fundo seja menor.

Salvo imprevistos, tudo aponta que o momento pode acontecer em três corridas.

Falamos do GP do México, uma pista em que a Red Bull apresentou um rendimento excelente nas últimas edições. A larga reta, combinada com a forte frenagem na curva um oferece um ponto de ultrapassagens, mas a falta de surpresas deve tornar difícil que Hamilton suba ao pódio como Max Verstappen em Sochi.

Mesmo assim, tudo segue em stand-by, devido aos alarmes surgidos na equipe ao longo das últimas corridas.

O próprio Hamilton não escondeu em Sochi que sua situação depende muito da confiabilidade do motor: "Já perdi um motor e Valtteri mais um, então agora tento ser o mais cuidadoso possível quando estou na pista. Sou mais cuidadoso na aceleração, só forço quando é necessário e, se possível, economizamos na quilometragem".

A preocupação de Wolff está relacionada com as altas exigências que se acumularam neste período.

"Estamos em uma fase de avaliação de como continuar com a temporada em termos de unidade de potência. Temos que garantir que resolveremos os problemas que temos, não apenas para a temporada atual, mas também para o ano que vem".

O motor de 2022 será, de fato, crucial para o futuro de todas as montadoras, já que seu projeto será congelado até pelo menos 2025 e, para a Mercedes, depois de tantos anos de domínio, seria um problema não chegar pronta para este momento fundamental para definir a hierarquia da categoria.

