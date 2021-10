O sempre sorridente Daniel Ricciardo brincou depois do GP da Itália que a chave para o progresso da McLaren na Fórmula 1 foi que o chefe da equipe Andreas Seidl finalmente permitiu alguns estimulantes artificiais. "Ele costumava proibir o uso de cafeína dentro da equipe e agora é uma loja aberta!" zombou o australiano quando questionado sobre o que havia construído a confiança da escuderia nas últimas semanas.

No entanto, embora a explicação do australiano esteja certamente longe do alvo, o que é verdade é a influência que Seidl teve em ajudar a conduzir o time da crise para o que agora é, pelo menos às vezes, um obstáculo aos candidatos ao título Mercedes e Red Bull.

O que é importante entender sobre a McLaren é que seu avanço no grid não aconteceu apenas porque a equipe desbloqueou algum desempenho extra de seu carro. É muito mais um caso de mudança de atitude. É um esquadrão caracterizado por todos puxando na mesma direção com a abordagem certa: funcionários da fábrica, engenheiros, mecânicos, pilotos e gerentes de equipe estão todos envolvidos uns pelos outros.

Isso está em contraste com como as coisas estavam em meio ao período difícil após a reentrada da Honda na F1 em 2015, ou dos anos finais do envolvimento de Ron Dennis antes disso, onde a política interna tornada difícil traçar um caminho.

Como Lewis Hamilton apontou depois de disputar a vitória no GP da Rússia com Lando Norris: "É bom vê-los unidos novamente."

O que Seidl conseguiu liderar é uma equipe que tem sua crença de volta, o que ajudou a entregar um carro melhor, o que por sua vez ajuda a fortalecer ainda mais a auto estima. É um círculo virtuoso que produz resultados.

Como explica Ricciardo: "Obviamente, estamos de bom humor e aumentando a confiança. Acho que a equipe já estava construindo isso nos últimos anos e está apenas seguindo esse caminho. Acho que todo mundo está confortável na equipe e crescendo juntos."

O papel dos pilotos não pode ser subestimado nisso, pois com Ricciardo e Norris a McLaren tem dois personagens que se encaixam perfeitamente com o que a escuderia precisa. Eles são rápidos, carismáticos, felizes e dispostos a ir além.

No caso do britânico, ele até faz parte da vizinhança da fábrica da equipe em Woking: "Já vi as mudanças no time e moro muito perto, a três minutos ou algo assim da fábrica, então estou sempre lá."

"Na outra semana eu estava quase todos os dias. Então eu vejo todo mundo, até gente no clube de golfe. Vejo pessoas por aí porque estou sempre jantando e coisas assim - e até com algumas delas às vezes. Além disso, eu gosto de ir aos diferentes departamentos, apenas aleatoriamente e não porque eu preciso. Faço isso porque quero ir ver como estão todos e dizer olá."

"Faz com que se sintam mais parte da equipe, e não como se estivessem apenas trabalhando para alguém. Acho que Daniel também pensa assim. Somos um grande grupo, uma grande família. Eles estão lá para nós e nós estamos lá para eles. Eles querem nos ajudar, nós queremos ajudá-los. E queremos ter sucesso juntos."

Não é apenas o caso da McLaren ter sorte por Norris morar por perto. O esforço feito por Ricciardo também foi grande, apesar das complicações causadas pela pandemia de Covid-19.

Falando sobre como ele ajudou a melhorar o clima na McLaren, o australiano disse: "É realmente sobre como criar relacionamentos. Tem sido um pouco mais difícil com a Covid. É bom nos fins de semana de corrida levar a tripulação para jantar fora para nos conhecermos melhor."

"Em última análise, todos nós compartilhamos a mesma paixão, e isso faz você apreciar que está nisso e que seguem o mesmo objetivo juntos. Compartilhar tudo isso é importante. Tivemos que alimentar isso de uma maneira um pouco diferente, mas graças a chamadas de vídeo e bate-papos em grupo, ainda podemos criar relacionamentos."

E é essa mistura de equipe motivada com espírito unido, aliada às pessoas certas nos lugares certos, em uma onda de progresso que está sendo alimentada pela contribuição dos pilotos dentro e fora da pista, que está impulsionando a McLaren para a frente .

Ricciardo acrescentou: "Eu meio que não quero receber nenhum crédito, e acho que o Andreas também não, mas o que ele e outros na equipe construíram nos últimos anos... eu acho que colocaram pessoas muito boas no lugar e todos eles se apoiam."

"Não há como chamar de hierarquia ou algo parecido. É o tipo de cultura em que se alguém cair, você o pega e segue em frente junto. E eu sinto isso. Acho que todos na equipe realmente se sentem privilegiados por fazer parte da McLaren."

