F1: Ford surge como possível parceira de motores da Red Bull

As regras de motor que serão introduzidas na Fórmula 1 a partir de 2026 vem chamando atenção de montadoras que cada vez mais se abrem para uma possível participação na maior categoria do automobilismo mundial.

Depois da confirmação da Audi, algumas outras marcas surgem como possíveis candidatas. Auxiliando a Red Bull na produção da sua própria unidade de potência - com a Red Bull Power Trains - até 2025, a Honda sempre foi muito ligada à equipe de Milton Keynes. No entanto, de acordo com a revista alemã Auto Motor und Sport, há conversas de que a montadora japonesa pode surgir em 2026 com outro time e de forma independente.

A parceira com o esquadrão de Christian Horner foi bem sucedida, mas o conselheiro da equipe Helmut Marko já deixou claro que existem outras montadoras interessadas em fazer negócio com a Red Bull, sendo a Ford o nome mais forte, também de acordo com a revista alemã. Val lembrar que a equipe austríaca e Porsche chegaram a registrar documentos sobre a entrada da marca na categoria, mas acabou não acontecendo.

Atualmente no grid, temos Mercedes, Renault, Ferrari e Honda como responsáveis por fornecer as unidades de potência às dez equipes que compõe a Fórmula 1.

