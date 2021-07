Pierre Gasly disse que teve uma conversa "muito positiva" com o consultor da Red Bull, Helmut Marko, sobre seu futuro com a AlphaTauri na Fórmula 1.

A Red Bull deve confirmar Sergio Pérez para o próximo ano, então não há vaga na equipe para o retorno de Gasly.

O francês está, portanto, definido para ficar na AlphaTauri, e disse que sua conversa com Marko deu a ele alguma garantia sobre o futuro do time de Faenza.

“Nós conversamos na Áustria, na verdade, tivemos um almoço muito bom juntos,” disse quando questionado pelo Motorsport.com se ele havia falado com Marko sobre seu futuro na F1.

“Acho que conversamos sobre muitas coisas e foi muito bom entender um pouco mais sobre a visão e os planos deles, e como estão vendo o futuro, porque ainda estamos com contrato por mais um tempo juntos."

“E sim, vamos ver o que o futuro traz. Sei que eles estão muito satisfeitos com o meu desempenho e com o que trago para a equipe."

"Então é nisso que preciso manter o foco e veremos o que acontece. Mas foi bom conversar com ele."

Gasly acredita que a mudança das regras para 2022 apresentará uma possível oportunidade para a AlphaTauri progredir no grid, embora admita que também pode ser um desafio.

“Eu acho que apenas olhando para isso de uma forma objetiva pode acontecer qualquer coisa”, disse.

“Se encontrarmos um truque especial no carro, que funcionará muito bem, então, potencialmente, podemos ter resultados ainda melhores no próximo ano."

“Ao mesmo tempo, podemos perder algo grande no carro e conversar com os designers é extremamente difícil."

"Há tantas direções para começar, uma página totalmente nova, que é muito, muito difícil saber onde você vai estar ou ter certeza de que você não perdeu nada em nenhum momento."

“Portanto, há um monte de coisas desconhecidas acontecendo no próximo ano. Mas acho que ninguém pode saber quem será a verdadeira força no paddock."

“Obviamente as equipes de ponta com o conhecimento, as ferramentas e as instalações de que dispõem, têm mais chances de acertar. Mas nada é garantido. E pode haver algumas boas surpresas no próximo ano.”

Ele acrescentou: “Este ano temos o final de 2019. Portanto, estamos há dois anos atrás do que outros caras estão executando."

"Acho que essa mudança traz alguns aspectos bons. E é por isso que vejo isso de uma maneira positiva. Veremos o que acontece", concluiu.

