O chefe da Alfa Romeo na Fórmula 1, Fred Vasseur, disse que a equipe terá uma escolha "livre" de pilotos na próxima temporada. Desde que a parceria da escuderia com a Sauber começou em 2018, um assento foi reservado para um piloto nomeado através da academia da equipe. Charles Leclerc foi promovido no ano, e logo depois, foi a vez do italiano Antonio Giovinazzi.

Na terça-feira, a Sauber anunciou que estendeu seu negócio com a Alfa em um acordo de vários anos que se acredita que irá até 2024. Ao negociar o contrato, Vasseur garantiu flexibilidade nas escolhas do futuro.

Theo Pouchaire, que faz parte do programa de talentos, está atualmente na Fórmula 2 com a ART e é óbvio candidato a uma vaga. No entanto, o chefe da equipe indicou anteriormente que 2022 ainda seria muito cedo para ele entrar na F1.

Apesar da liberdade contratual, Vasseur deixou claro que a escuderia continua aberta a pilotos da academia da Ferrari e, portanto, Giovinazzi, o atual reserva Callum Ilott, Mick Schumacher e Robert Shwartzman são todas potenciais opções.

“Com certeza é um ponto chave”, disse ele ao Motorsport.com. “Teremos a liberdade de escolha no futuro, mas com certeza a ligação com a Ferrari significa que podemos facilmente discutir com eles sobre os seus próprios talentos. Temos o Antonio, que está melhorando e fazendo um bom trabalho. A meta para mim é manter esse vínculo com eles."

O novo CEO da Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, disse ao L'Equipe que não se envolverá na escolha de pilotos: "Cada um com o seu negócio. Só há uma pessoa a decidir: Fred Vasseur. Sei vender carros e ele sabe dirigir uma equipe. E faz muito bem há 25 anos. Decidimos em conjunto que, como último recurso, é ele quem vai escolher quem ocupará o lugar. No momento certo, como sempre."

