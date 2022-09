Carregar reprodutor de áudio

Como parte de uma tentativa de tornar as corridas mais emocionantes, a Fórmula 1 realizou uma revisão completa dos regulamentos técnicos para 2022. Isso incluiu uma mudança nos carros, trazendo de volta o efeito solo e uma mudança para rodas de 18 polegadas com pneus menos sensíveis ao calor.

Mas enquanto a temporada de F1 2022 produziu um pouco de variedade, com a batalha pelo título sendo disputada entre Ferrari e Red Bull, a natureza das corridas não foi tão diferente do passado. Vettel, que anunciou que irá se aposentar no final desse ano, questionou se o investimento feito na revolução da F1 2022 valeu a pena pela melhoria que houve.

Questionado pela Autosport sobre as novas regras e novos pneus este ano, Vettel disse: “Eles sempre foram complicados, mas vamos dizer assim: o grande impulso deste ano foi fazer com que os carros ultrapassassem e seguissem muito mais perto. Mas não acho que haja uma grande diferença.

“Nós seguimos mais perto, mas temos menos arrasto, então você precisa estar mais perto também para ultrapassar. E nos pneus, o grande objetivo era permitir stints maiores, mas também não acho que seja uma grande diferença.

“Então não quero dizer que falhou. Mas certamente muito esforço foi feito e nem todo esforço teve resultado, vamos colocar desta forma.”

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Ainda sobre os pneus, Vettel sugeriu que eles se mostraram especialmente desafiadores para tirar o máximo proveito da classificação.

“Acho que todo mundo está explorando ou encontrando a mesma coisa”, disse ele. “Então, desde que você esteja do lado bom das coisas, então [está tudo bem].

“Mas geralmente, quanto mais rápido você for em termos de pacote de carros, menos problemas você terá. Então, agora que estamos no final do grid, temos algumas surpresas e alguns finais de semana em que as coisas não dão certo.

“Então, você só consegue uma ou duas tentativas no máximo na classificação, o que, você sabe, torna muito mais difícil. Mas eu diria que é praticamente como era.”

Além da nova proprietária da F1, a Liberty Media, pressionar por uma revisão das regras, ela também introduziu outras mudanças ousadas no esporte – como as corridas sprint.

Embora tenha havido três corridas sprints nas últimas duas temporadas, um plano para expandir a lista para seis em 2023 foi ratificado esta semana pela FIA.

Vettel não é um grande fã dos sprints do ponto de vista de pilotagem, e acha que eles só foram perseguidos pela Liberty por causa do dinheiro.

“Acho que, do ponto de vista da pilotagem, não é muito emocionante fazer uma corrida sprint”, disse ele.

“Acho que você ainda está olhando para a corrida principal. Você está procurando talvez melhorar sua posição, obviamente, mas principalmente não perder. Você ganha alguns pontos agora e ganha um pouco mais [do que no ano passado], mas acho que o foco principal ainda está na corrida.

“Eu não quero ser o vilão apenas por ser o vilão, mas acho que é uma forma de ganhar mais dinheiro. Se houver uma corrida, obviamente é mais emocionante do que talvez uma sessão de treinos. Você tem mais pessoas assistindo.

“Então, acho que é uma questão de abordagem, mas não tenho acesso total aos números. Foi o que nos disseram há algum tempo", finalizou o tetracampeão da F1.

