Quando a Alpine afirmou que tinha vários pilotos em mente para a vaga de Fernando Alonso na temporada 2023 da Fórmula 1, não estava brincando. O teste com os candidatos, que acontecerá no Hungaroring no fim deste mês, já conta com uma lista grande de participantes e acaba de ganhar mais um: Antonio Giovinazzi.

O italiano, cujo nome já está ligado à segunda vaga na Haas para 2023, também surge como um candidato potencial.

Neste teste, a Alpine usará o A521, carro do ano passado, usado para seu programa de desenvolvimento de pilotos. O pupilo do time, Jack Doohan, que já estaria nesta sessão de qualquer jeito, também terá a chance de provar seu caso.

Como informado anteriormente, esse teste deve contar com nomes como Nyck de Vries, Colton Herta e Mick Schumacher. Dessa lista, Herta foi incluso em uma situação de ajuda mútua: ao colocar o americano no carro, ele pode adquirir uma importante quilometragem em sua busca pela superlicença, o que pode ajudar a Red Bull a liberar Pierre Gasly de seu contrato.

Caso isso não aconteça e o francês seja obrigado a seguir na AlphaTauri em 2023, os demais pilotos seriam candidatos óbvios, mesmo com o CEO da Alpine, Laurent Rossi, indicando que prefere um piloto com mais experiência.

Mas, com uma performance de destaque em Monza no domingo, de Vries aumentou sua credencial na disputa pelas vagas restantes do grid.

"Precisamos de um piloto capaz de pontuar bem logo de cara", disse Rossi ao Motorsport.com. "Isso nos faz pensar em um piloto mais velho mas que, ao mesmo tempo, seja capaz de crescer conosco".

Giovinazzi, que foi visto no motorhome da Alpine em Monza, segue sendo um piloto com contrato com a Ferrari, o que ajuda sua causa na Haas. Mas ele pode ser liberado do acordo se receber uma proposta de fora.

O italiano teve uma boa exibição em Monza guiando pela Haas no TL1, e voltará à pista com a equipe em Austin.

"Quero estar aqui ano que vem, não é segredo, mas não depende de mim", disse. "Então vamos ver o que é possível fazer e, por enquanto, vou focar em fazer um bom trabalho nessas sessões".

