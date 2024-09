As informações sobre a transferência da transmissão da Fórmula 1 da Band para a TV Globo seguem circulando no mercado e, dessa vez, o assunto é sobre quem será contratado para a narração, comentários e reportagem da categoria. Segundo o F5, que pertence à Folha de S. Paulo, a emissora carioca não tem interesse em contratar a equipe que está ativa no momento.

O jornal ainda revela que a Globo deve usar sua própria equipe, entre eles, o ex-piloto Luciano Burtl, o comentarista Rafael Lopes, e os narradores Luís Roberto e Everaldo Marques - que foram responsáveis pela narração das etapas de 2020, último ano que a emissora transmitiu o esporte.

Mariana Becker, que ficou na empresa por 27 anos, não parece estar na lista de possíveis nomes recontratados. Mesmo com os elogios dos fãs por sua atuação como repórter in loco, a Globo não pretende mantê-la no projeto. A emissora pode usar André Gallindo e Guilherme Pereira, que já são os correspondentes esportivos internacionais.

Atualmente, Sérgio Maurício, Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson atuam na categoria, mas também teriam sido deixados de lado. Agora, a Globo espera apenas que a Liberty Media, dona da F1, termine o contrato com a Band, o que deve acontecer nos próximos dias.

A dona dos direitos comerciais da F1 já confirmou que as transmissões continuarão na Band apenas até o fim de 2024, mas não deu certeza sobre qual será o futuro da categoria no Brasil.

Em nota enviada ao Motorsport.com, a assessoria da TV Globo informou que não tem nenhuma confirmação sobre o assunto.

