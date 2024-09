A Red Bull diz publicamente que precisa reverter rapidamente o desempenho de seu RB20 se não quiser perder os dois campeonatos de Fórmula 1 desta temporada. Mas dizer o que quer é uma coisa, fazer é outra - especialmente porque a empresa ainda não tem uma explicação clara sobre o que deu errado.

Podemos esquecer as teorias conspiratórias malucas sobre o fato da FIA ter solicitado a remoção de dispositivos de seu carro. Em vez disso, os problemas da Red Bull são todos causados por ela mesma.

Embora ainda não seja definitivo sobre o que aconteceu, Christian Horner, após o GP da Itália, deu uma dica sobre um possível gatilho para seus problemas.

Falando sobre os problemas de equilíbrio que estão prejudicando o carro, Horner disse: "Ele está desconectado na frente e atrás. Podemos ver isso".

"Nosso túnel de vento não diz isso, mas a pista diz isso. Portanto, é preciso ficar atento a isso, porque, obviamente, quando isso acontece, significa que você não pode confiar em suas ferramentas. Então você tem que voltar aos dados da pista e à experiência anterior".

Então, será que um problema no túnel de vento - algo que só veio à tona nas últimas semanas - pode ser a 'prova cabal' por trás de seus problemas?

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Red Bull Content Pool

Para tentar descobrir, vamos tentar desvendar onde tudo deu errado para a equipe austríaca e dar uma olhada em como ela tem tentado resolver as coisas.

Em termos de resultados e comportamento do carro, parece que o GP de Miami foi o ponto de virada. Esse não foi o caso apenas da Red Bull, mas também dos que a perseguiam, já que a McLaren apresentou sua primeira grande atualização da temporada, que a catapultou para a vitória e lhe deu uma plataforma muito mais utilizável em cada evento.

Enquanto isso, a Mercedes entrou na briga pelo título após lançar seu próprio grande pacote de atualizações, que chegou em Mônaco.

A Ferrari também estava na frente do pelotão até mais ou menos essa época, antes de seus problemas no Canadá e depois das dificuldades causadas pelo retorno do quique de alta velocidade do assoalho do GP da Espanha. Esse foi outro exemplo de uma equipe que descobriu que suas ferramentas de simulação diziam uma coisa e o carro real dizia outra.

A Red Bull obviamente se deu conta da possibilidade de um problema de correlação no túnel de vento e, ao longo das últimas corridas, testou várias peças de seu arquivo de atualizações para encontrar uma solução que não sacrificasse muito o desempenho.

Além de resolver seus problemas, a Red Bull também tem tentado melhorar o RB20, o que resultou em um programa de desenvolvimento quase incessante, com atualizações introduzidas em todas as corridas, exceto na Áustria e na Bélgica.

Analisando a linha do tempo das atualizações desde Miami, podemos ver o quanto do RB20 foi alterado durante esse período e o quanto de seu programa foi dividido entre seus objetivos de longo prazo e os de curto prazo.

Comparação da asa dianteira do Red Bull RB20 Foto de: Não creditado

Corrida Motivo da atualização Parte Explicação Miami Desempenho Suportes de apoio da asa de borda Suporte de metal removido para a asa da borda (peso/flexibilidade) Imola Desempenho Asa dianteira Formato da placa final, comprimento de corda de todos os flaps, seções internas ao lado do bico. Desempenho Bico Para corresponder às mudanças na asa dianteira mencionadas anteriormente. Também renovou as posições de suporte da câmera Desempenho Assoalho e asa de borda Seção superior do assoalho à frente da asa de borda otimizada, enquanto os strakes de derramamento na borda são reposicionados na seção de rolamento Específico do circuito Duto do freio traseiro A geometria do duto de saída foi reprofilada para uma determinada entrada, o que permitiu que as aletas adjacentes fossem otimizados Mônaco Específico do circuito Duto do freio dianteiro Entrada ampliada para atender às condições de baixa velocidade Específico do circuito Carenagem do braço superior Entalhe feito na carenagem para permitir o bloqueio adicional da direção Específico para o circuito Viga e asas traseiras Configuração com maior downforce Canadá Específico para o circuito Duto do freio dianteiro Saída de resfriamento ampliada - mais larga e mais alta Específico para o circuito Asa traseira Nova geometria do flap para o nível de downforce fornecido

Carroceria lateral do Red Bull RB20 & comparação da entrada Foto de: Não creditado

Corrida Motivo da atualização Parte Explicação Espanha Desempenho Sidepods A carroceria, o tamanho e o formato da entrada de ar foram alterados para proporcionar maior variação para as próximas corridas. Desempenho Assoalho A geometria ao lado do sidepod foi alterada para trabalhar em conjunto. Desempenho Asa de viga e traseira O quarto inferior das placas finais foi ampliado para ocupar mais espaço na região da caixa permitida, com a asa de viga ampliada como consequência. Áustria N/A N/A Nenhuma atualização Grã-Bretanha Desempenho Assoalho e da borda Reperfilamento do assoalho ao redor da carcaça do SIS, com a asa da borda alterada para ganhar vantagem.

Corrida Motivo da atualização Parte Explicação Hungria Desempenho Asa dianteira Todos os quatro flaps reconfigurados para aumentar a carga Desempenho Carenagem do braço de suspensão inferior Em conjunto com a asa dianteira revisada, a carenagem do braço foi alterada para melhorar o fluxo a jusante. Desempenho Tampa do motor e Halo Tampa do motor mais justa, sem os ombros altos, o que também exigiu novas entradas superiores sob a caixa de ar para acomodar sua perda entre o halo e a caixa de ar. As carenagens do halo também foram ajustadas para acomodar a mudança na carroceria da tampa do motor. Desempenho Duto do freio traseiro Alteração da geometria da vedação final para melhorar o fluxo dentro e ao redor do conjunto. Bélgica N/A N/A Nenhuma atualização Holanda Desempenho Aletas do halo e espelhos retrovisores O modelo aerodinâmico que envolve as estruturas é frequentemente usado como um meio de influenciar ainda mais o fluxo a jusante e, portanto, precisa ser alterado em linha com outras alterações que ocorreram algumas corridas antes. Específico do circuito Saída de resfriamento traseira Carroceria de resfriamento traseira menor para a cobertura mais justa do motor introduzida no GP da Hungria.

Corrida Motivo da atualização Parte Explicação Itália Específico do circuito Asa dianteira Comprimento de corda nos flaps mais curtos para reduzir o arrasto Específico para o circuito Asa traseira Borda de fuga aparada da aba superior para reduzir o arrasto

A escala de mudanças deixa claro que, se foi um componente que desencadeou a baixa na performance, será muito difícil descobrir qual é.

Para a Red Bull, esse também parece ser um território novo, pois ela não enfrentou os problemas que seus rivais enfrentaram nas últimas três temporadas. Sua taxa de acerto no desenvolvimento sempre foi relativamente boa, produzindo aproximadamente o que era esperado.

Isso significa que, agora, a empresa não só precisa aprender a lidar com o problema atual, mas também precisa entender por que ele aconteceu, para que não se repita no futuro. A chave agora é descobrir qual de suas ferramentas é confiável e pode ser confiada.

Como disse Horner: "Não é incomum que, quando algo não está funcionando no carro, você acabe tendo leituras diferentes de suas ferramentas de simulação, e elas não convergem. Então, você obtém três conjuntos de dados: CFD (conhecido como túnel de vento virtual), túnel de vento e pista.

"Obviamente, o que realmente conta são os dados da pista, mas, para desenvolvê-los, é como ver as horas com três relógios diferentes. Você precisa se concentrar na ferramenta que fornecerá a informação mais valiosa e, obviamente, os dados da pista são os mais confiáveis".

Christian Horner, Diretor de Equipe, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A grande questão é quanto tempo a Red Bull levará para encontrar as respostas para seus problemas e quanto trabalho de desenvolvimento que foi feito, ou está em andamento em sua fábrica, precisará ser abandonado por causa disso.

Como em outras situações semelhantes, as consequências de gastar tempo trabalhando com isso podem ser graves.

Se uma equipe se esforça para coletar dados de peças antigas para procurar problemas, isso significa que seu foco não está em fornecer melhorias que a tornem mais rápida.

Portanto, se você também tem rivais que estão em uma trajetória ascendente, a disparidade de desempenho entre você e eles pode se tornar rapidamente grande.

Essa é um tempo de resposta de desenvolvimento que não é visível, mas que pode ser totalmente prejudicial não apenas para o restante da campanha, mas também pode ter implicações no futuro.

Outro fator que não recebeu muita atenção é o fato de a F1 ter passado por uma parte do calendário em que a Pirelli aumentou as pressões mínimas dos pneus para corresponder às características de carga dos circuitos que recebem corridas.

Isso também pode afastar ainda mais o carro de sua janela operacional, seja mecânica ou aerodinâmica, sendo que ambas obviamente também estão intrinsecamente ligadas uma à outra.

