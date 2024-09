Fernando Alonso agitou as redes sociais na manhã desta quinta-feira e aumentando ainda mais as expectativas dos brasileiros em relação ao anúncio de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 em 2025 com a Sauber/Audi.

A A14Management, empresa fundada pelo espanhol para gerenciar a carreira de jovens pilotos, fez uma postagem usando uma foto do Autódromo de Interlagos com os dizeres na legenda: "A A14 Management nasceu com a ilusão de aplicar o que o esporte nos ensinou nos jovens pilotos".

A postagem vem em um momento de expectativa para os brasileiros com a Sauber/Audi admitindo que Bortoleto disputa com Valtteri Bottas o último assento disponível na equipe para 2025. Recentemente, uma foto de Gabriel e Mattia Binotto viralizou nas redes aumentando ainda mais as especulações em relação à chegada do piloto na Fórmula 1 já na próxima temporada.

Contudo, em entrevista ao Motorsport.com, Binotto revelou que está em dúvido entre apostar na experiência de Bottas ou na juventude de Bortoleto.

