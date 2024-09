A Red Bull, recentemente, está enfrentando problemas graves com o RB20 e não consegue mais garantir vitórias para Max Verstappen na Fórmula 1. A última vez que o holandês venceu foi no GP da Espanha e, desde então, está lutando para conseguir algum espaço mais à frente.

Entretanto, durante o GP de Monza, apesar de terminarem em sexto e oitavo, com Sergio Pérez, os taurinos mostraram um bom ritmo e tiveram um vislumbre de uma 'luz no fim do túnel'. Agora, ao comentar a situação atual que o filho vive, Jos Verstappen argumentou que a Red Bull foi alertada sobre os problemas, mas escolheu 'ignorar'.

"Em primeiro lugar, as atualizações introduzidas este ano não tiveram o resultado esperado", explicou Jos no podcast De Coen en Sander. "Então descobriram que enquanto a equipe estava estagnada, outras estavam avançando".

Neste sentido, o pai do tricampeão mundial se refere aos avanços da Mercedes, Ferrari e, principalmente, McLaren. É importante lembrar que a equipe de Woking está a apenas oito pontos de alcançar os taurinos na tabela de construtores.

"O próximo período também não parece positivo. É corrida após corrida e não creio que eles tenham encontrado uma solução ainda".

"Tudo parecia estar caminhando na direção certa quando Max venceu no início da temporada, mas mesmo assim Max dizia que o equilíbrio do carro não estava onde deveria estar".

Foi então que Jos argumentou que a Red Bull 'não deu ouvidos' às reclamações de Max e não focou em melhorar o equilíbrio do RB20, afetando diretamente no ritmo do carro.

"Max começou a reclamar seriamente do equilíbrio há cerca de três meses. Mas a equipe não acreditou nele ou não viu a verdade nisso. Eles estão atrasados ​​agora".

