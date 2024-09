A futura chegada de Andrea Kimi Antonelli à Fórmula 1 em 2025 ainda é assunto que roda o paddock, isso porque a pouca idade do piloto chama atenção: o italiano recém-completou 18 anos e já teve a oportunidade de guiar pela Mercedes durante um treino livre na Itália. Além disso, ele pulou a Fórmula 3 após vencer a FRECA e ocupa a sétima colocação na Fórmula 2.

Para Nico Rosberg, o piloto tem muitas chances de brilhar, mas deve enfrentar dificuldades com a pressão que sofrerá, isso porque substituirá Lewis Hamilton e guiará ao lado de George Russell.

Em sua oportunidade no TL1 de Monza, Antonelli teve os dez primeiros minutos de glória, conseguindo se aproximar do tempo de Hamilton. No entanto, o piloto rodou e bateu na parabólica, o que marcou sua estreia.

Para além do momento atual, Rosberg acredita que é necessário olhar para o passado de Kimi - que é marcado por vitórias e importantes conquistas. Porém, mesmo assim, o alemão acredita que a preparação do jovem de 18 anos não é exatamente ideal para lhe garantir sucesso.

Antonelli teve uma rápida ascensão nas categorias inferiores, após conquistar vitórias no kart, na Fórmula 4, ele foi direto para a FRECA (Campeonato Europeu de Fórmula Regional), o que conquistou o título e subiu direto para a Fórmula 2.

Na Prema, desde o início do ano, o italiano está tendo dificuldades com o carro e só conseguiu pontos o suficiente para ocupar a sétima colocação na tabela de pontos. É esse um dos maiores pontos para Nico dizer que a preparação de Kimi "não é ideal".

"Na F2, não acho que ele tenha um bom carro este ano e não conseguiu mostrar do que é capaz. Ele venceu seu companheiro de equipe, Oliver Bearman, que também vai para a F1, mas é difícil, e depois há o acidente [no TL1 do GP da Itália], por isso a preparação não foi a ideal", disse ao Sky Sports.

Além disso, Rosberg avaliou que Toto Wolff tomou a decisão certa em recrutar Kimi para a Mercedes, mas, ainda assim, é uma ideia muito arriscada, que pode dar muito certo ou muito errado.

"É a jogada certa, mas também muito, muito corajosa".

"Kimi esteve na minha equipe de kart [Rosberg Racing Academy] há alguns anos, então eu o conheço muito, muito bem, e ele certamente tem talento para se tornar o melhor da próxima geração, mas sua preparação é tudo menos ideal".

