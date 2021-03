A Fórmula 1 espera ter um GP na Arábia Saudita por pelo menos 10 anos, segundo a executiva responsável pelo calendário.

A diretora global de promoções de corridas da F1, Chloe Targett-Adams, ressaltou que o evento faz parte da estratégia 'Visão 2030' do país, que é um programa para reduzir sua dependência de reservas de petróleo e investir em outras áreas.

A primeira corrida está marcada para 5 de dezembro de 2020 em um circuito de rua em Jeddah, mas a prova será transferida para um local construído para esse fim em um autódromo em Qiddiya em 2023.

“Em termos de Arábia Saudita, foi fenomenal conseguir que esse acordo fosse feito, assinado e anunciado durante a pandemia”, disse Targett-Adams em um seminário na Web do Blackbook.

“É um lugar onde estamos muito animados para ir às corridas e é uma visão de longo prazo de como queremos construir nosso esporte no Oriente Médio."

“Temos dois parceiros incríveis no Oriente Médio no lado da promoção, com Abu Dhabi e Bahrein. Ambos com relacionamentos de longo prazo, incrivelmente bem-sucedidos."

“É bom ter uma nova corrida no Oriente Médio em um local como a esse, com uma população extremamente jovem, vasta população, interesse no automobilismo e no setor automotivo."

“A primeira corrida deste ano em Jeddah é num circuito de rua temporário, que já está tomando forma, o que também não é fácil durante uma pandemia. A equipe saudita está fazendo um trabalho fenomenal ao fazer isso."

“Estou realmente ansiosa para 'correr' lá e lançar a F1 em um novo mercado, porque é sempre um momento emocionante.”

Questionada sobre quanto tempo a corrida vai ficar no calendário, ela disse: “Bem, no mínimo, estamos olhando para uma década, se não mais. É importante quando você entra em um novo mercado tão importante como o da Arábia Saudita, para realmente poder investir."

“Para os sauditas, dada a sua visão para 2030, o que procuram alcançar, os seus objetivos, esse investimento a longo prazo faz sentido, com a forma como pretendem aumentar o interesse na F1 e no esporte a motor no país."

“E você olha algumas das iniciativas que o país está fazendo atualmente e, obviamente, é um processo de educação dos dois lados."

“Mas é um país fascinante e a cultura e como nos relacionamos com ela é uma área na qual estamos ansiosos para trabalhar muito com o promotor.”

O evento saudita levantou questões sobre direitos humanos no país. Targett-Adams insistiu que o esporte aborda o assunto quando se trata de novos locais.

“Acho que é muito importante fazer a pergunta”, disse ela. “Do ponto de vista da F1, escolhemos nos envolver com parceiros."

“E temos uma estrutura contratual para definir nossas expectativas sobre direitos humanos, como esperamos trabalhar e como nossa equipe espera trabalhar e ser tratada."

“E temos um bom envolvimento com nossos promotores e suas partes interessadas no governo sobre esses requisitos."

“Portanto, é algo em que nos apoiamos ativamente, aprendemos e nos educamos sobre essa cultura e costume e trabalhamos com nossos promotores no que se refere ao nosso evento de F1.”

