F1: GP da Austrália garante lugar no calendário até 2035

O GP da Austrália, que já tinha um acordo com a Fórmula 1 até 2025, garantiu a renovação de contrato por mais 10 anos. Esta é a novidade mais recente de uma série de anúncios à medida que os locais estabelecidos correm para garantir contratos de longo prazo em meio à forte concorrência por um lugar no calendário da categoria.

Uma terceira corrida nos EUA, em Las Vegas, já foi confirmada para novembro de 2023, enquanto o diretor-executivo da F1, Stefano Domenicali , visitou Joanesburgo entre as corridas de Baku e Montreal para mais conversas com o governo sul-africano sobre uma prova em Kyalami, podendo ocorrer até em abril de 2023.

Verificou-se que Melbourne enfrentou concorrência doméstica, incluindo uma oferta de Sydney. O fato de a extensão ter sido assinada com três de antecedência é uma indicação do interesse da cidade do estado de Victoria em garantir seu futuro a longo prazo.

Também deixou claro que, como parte do acordo, Albert Park , que foi usado pela primeira vez em 1996, será atualizado.

A F1 observou: “Nos últimos dois anos, o promotor fez um investimento significativo para melhorar o circuito e continuará melhorando a experiência geral para os fãs e instalações, incluindo o paddock e pitlane, no circuito nos próximos anos”.

"Isso melhorará a experiência dos torcedores, mas também modernizará as instalações das equipes, o que será essencial para o bom andamento do evento na próxima década".

Inesperadamente, também foi confirmado que a partir de 2023 os campeonatos de Fórmula 2 e Fórmula 3 da FIA farão parte do calendário do fim de semana de Melbourne.

Historicamente, os custos de viagem mantiveram as equipes das categorias suporte da F1 longe da Austrália, e o promotor não teve problemas em preencher o calendário com categorias locais populares.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"A corrida sempre foi a favorita dos fãs, dos pilotos e das equipes", disse Domenicali. "E Melbourne é uma cidade incrível e vibrante que se encaixa perfeitamente no nosso esporte."

“Este ano vimos grandes multidões e fãs apaixonados no GP, e estamos muito animados com o futuro na Austrália, pois nosso esporte continua a crescer."

"Este é um anúncio sensacional que é simplesmente ótimo para Melbourne e Victoria", disse o diretor administrativo do evento, Andrew Westacott.

“Ele se baseia em nossa rica história do automobilismo, bem como no amor de Melbourne pelos grandes eventos esportivos, e fornece aspirações para a próxima geração de estrelas de corrida australianas”.

"Estamos orgulhosos de nosso forte relacionamento com a F1 e juntos faremos o esporte crescer na Austrália e em toda a região da Ásia-Pacífico. Todos na Australian GP Corporation esperam levar o GP da Austrália de F1 a novos níveis nos próximos 13 anos.

Martin Pakula, Ministro do Turismo, Esporte e Grandes Eventos de Victoria, destacou a contribuição da corrida para a economia local.

"O GP da Austrália nunca foi tão grande, com mais de 419.000 pessoas lotando Albert Park para a corrida deste ano", disse ele.

“Sabemos o quão importante este evento é para nossa economia e é por isso que alcançamos a maior extensão de corrida desde Melbourne”.

