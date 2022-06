Carregar reprodutor de áudio

Desde o início do ano, a Mercedes é uma das equipes que mais tem sofrido com as quicadas em seus carros em decorrência do porpoising. O GP do Azerbaijão foi emblemático neste ponto, no qual se viu as flechas de prata tendo muitos solavancos no decorrer das grandes retas no circuito de rua de Baku.



Lewis Hamilton e George Russell se queixaram de dores durante todo o final de semana, com o heptacampeão dizendo que foi a prova mais dolorosa da carreira, que teve o endosso de Toto Wolff, que sugeriu que o #44 pudesse ficar fora do GP do Canadá. Prova de que as introduções feitas no W13 no GP da Espanha podem ter ajudado, mas não resolvido os problemas, como chegou a sugerir o chefe da equipe.



Mesmo diante de um paddock cada vez mais preocupado com o porpoising, Lando Norris foi enfático e disse que a Mercedes não resolve o problema para não perder performance, pois podem levar o carro se preciso for.



“Estou adorando no momento, não estou reclamando. Temos alguns problemas, algumas quicadas, mas é com isso que você tem de lidar”, disse o piloto da McLaren à F1TV. “É a troca de tentar ganhar desempenho. Podemos baixar mais o carro, ganhar performance, mas teremos mais porpoising”, prosseguiu.



“Acho que estamos na [altura] certa agora. Tenho certeza de que a Mercedes pode ter um assoalho muito mais rígido e aumentar a altura do carro e será melhor para eles, mas eles, obviamente, não querem perder desempenho. Não acho que é algo para se reclamar, apenas precisam encontrar maneiras de solucioná-las”, continuou.



O GP do Canadá representará mais um ‘duelo’ nesse discurso, visto que a pista apresentar altas velocidades, asfalto irregular e pegar a zebra é um recurso para melhorar o tempo de volta. A expectativa é de ver algumas quicadas, conforme disse Stoffel Vandoorne, reserva da Mercedes, que revelou a tentativa da equipe em subir o carro no Azerbaijão.



“Temo que seja difícil encontrar uma solução para o próximo final de semana. A atualização levada para Barcelona melhorou o carro, vimos um ritmo de corrida muito bom para o Lewis. Baku não foi uma corrida confortável para Lewis e George, mas eles sabem que elevamos o carro para que fosse mais aceitável”, completou.



“É um equilíbrio tão difícil de fazer, entre o conforto e o desempenho”, finalizou.

