A cidade de Zandvoort terá medidas para limitar o consumo de álcool durante o próximo fim de semana, quando ocorrerá o GP da Holanda da Fórmula 1. Com previsão de receber centenas de milhares de turistas para ver a corrida, as regras estão sendo impostas pelo segundo ano seguido, como informado pelo portal GP Blog.

As regras envolvem o setor hoteleiro da cidade, que deve fechar as portas depois de 1h durante os três dias de evento, desencorajando a saída e entrada de turistas na madrugada, e mercados e distribuidoras de bebidas, que devem limitar a venda de álcool depois das 15h, também nos dias de corrida.

O prefeito de Zandvoort, David Moolenburgh, explicou por que essas medidas serão implementadas. “Vimos anteriormente que havia um fluxo relativamente alto de pessoas comprando bebidas. Limitamos isso no ano passado. E isso nos deu mais tranquilidade no final do dia e à noite”, disse o prefeito.

Mais de 305 mil turistas são esperados pela cidade para acompanhar o GP da Holanda, corrida natal do atual campeão Max Verstappen, que venceu três vezes consecutivas e luta para uma quarta vitória em terras holandesas.

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!