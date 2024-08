Pourchaire sobre falta de oportunidade na F1: "Dói bastante"

Théo Pourchaire, atual campeão da Fórmula 2 e piloto reserva da Sauber, é mais um dos destaques da F2 que ainda não tiveram a chance de subir para a Fórmula 1. Por isso, ele não acredita que nenhuma equipe pense seriamente em contratá-lo.

Isso o forçou a procurar outras categorias, como a Super Fórmula japonesa, por um fim de semana, e depois na Indy. "É uma situação difícil porque ganhei a F2, que é o último passo antes da F1", disse ele ao podcast Speed Street.

"Todos no paddock da F1 estão observando a Fórmula 2 para ver quem pode ir para a F1 nos próximos anos. Senti que meu nome foi mencionado, mas não com tanta frequência, e isso dói bastante". Segundo o próprio Pourchaire, isso não significa que ele tenha desistido de um dia entrar para a equipe.

"Acho que a porta ainda não está fechada, mas é a F1, então nunca se sabe o que pode acontecer lá. Coisas malucas podem acontecer. Ainda acho que mereço uma chance, apenas uma chance de me mostrar".

O piloto francês completou corridas para a McLaren Arrow, na Indy, neste ano, mas se ele quiser completar mais corridas na série americana, terá que procurar outra garagem. Como ele mesmo admite, não vê a IndyCar como um "Plano B" e já conversou sobre a próxima temporada.

"Conversei com algumas outras equipes, principalmente sobre a próxima temporada, porque se eu não tiver a chance de entrar na F1, quero correr na IndyCar", conclui.

