Adrian Newey, designer que está de saída da Red Bull após 19 anos de casa, relembrou, em entrevista ao podcast Talking Bull, dos desafios de ter se juntado à equipe austríaca em 2005, os primeiros anos da Red Bull na Fórmula 1 e como foi a campanha do título de Sebastian Vettel em 2010. Além disso, citou 2021 como o ano mais difícil da carreira.

"Achei que ir para a Red Bull era um grande desafio, um grande risco em minha carreira, mas um risco que senti que tinha que correr naquele momento", disse Newey, sobre o início da parceira com a equipe. "Quando tudo começou, nosso objetivo era vencer uma corrida em algum momento. Por esse motivo, quando vencemos a primeira corrida na China em 2009, foi uma grande conquista".

Após 2009, com a primeira vitória da equipe austríaca na F1, a temporada seguinte já foi marcante: o primeiro título de pilotos e de construtores da equipe:"Um ano depois, fomos para a última corrida em Abu Dhabi com uma chance".

"Em 2010, vencemos o Campeonato Mundial contra todas as probabilidades, com a excelente pilotagem de Sebastian [Vettel] aquele fim de semana e o erro da Ferrari com a estratégia. Isso foi algo que nunca esquecerei", relatou o designer.

Com o primeiro título em 2010, a Red Bull garantiu uma quadra de títulos, juntos de Vettel. Newey também destaca que a disputa de 2021, de Max Verstappen contra Lewis Hamilton, foi o ano mais difícil de sua longeva carreira.

"Depois de 2010, tivemos que continuar com o trabalho, mas nos mantivemos firmes com a chegada da era híbrida e, em 2021, acho que aquela temporada será comentada por muitos anos, talvez até para sempre".

"Para mim, acho que, de toda a minha carreira no automobilismo, foi o ano mais difícil de todos", conclui.

