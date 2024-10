A organização do GP de São Paulo de Fórmula 1 promoveu uma coletiva na tarde desta quarta-feira no Autódromo de Interlagos para apresentar os números consolidados da corrida de 2023 e apresentar as expectativas para a edição 2024 do evento, que acontece nos dias 1, 2 e 3 de novembro.

A entrevista cedida aos jornalistas contou com a presença do CEO do GP de São Paulo Alan Adler e do prefeito da capital paulista Ricardo Nunes. De acordo com o divulgado, foi estimado um ganho econômico de R$1.64 bilhão na etapa do ano passado, com 267 mil pessoas passando pelo autódromo durante os três dias de evento.

Além do público, foram gerados cerca de 17 mil empregos de maneira direta e indireta. Sobre o turismo, também foi apontado que 65% dos turistas eram de fora da capital paulista. Para esse ano, a expectativa de gastos é de cerca de R$145 milhões, incluindo os valores utilizados nas reformas atuais que contam com o recapeamento total da pista, melhorias na acessibilidade do Autódromo e segurança.

