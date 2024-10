No último sábado (19), em Portugal, foi encerrada a temporada do European Le Mans Series (ELMS), campeonato que marcou o retorno de Felipe Drugovich (Porto | Banco Master | Localiza | Stilo) às competições após um ano de dedicação exclusiva à função de piloto reserva e de desenvolvimento da equipe Aston Martin na Fórmula 1.

“Foi ótimo ter tido essa oportunidade de conhecer uma nova categoria e, principalmente, poder voltar a competir e me manter em forma”, analisou Drugovich. “É um campeonato muito legal, curti muito a experiência, foi muito divertido”.

A equipe Vector Sport, em que Felipe Drugovich dividiu a pilotagem do Oreca / Gibson com o irlandês Ryan Cullen e com o monegasco Stéphane Richelmi, teve uma etapa bastante complicada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, neste sábado.

“O time mudou algumas coisas na engenharia e chegamos com um setup diferente. Sabíamos que ele não estaria completamente otimizado, mas tínhamos confiança em melhorar”, relembrou Felipe. “Fomos melhorando ao longo da semana, mas na tomada de tempo o time errou no setup. Na corrida voltamos para o que sabíamos que era bom. Quando eu assumi, ‘viramos’ bem e tínhamos potencial para chegar ao top 5. Mas um concorrente nos tirou da pista e causou nosso abandono quando faltavam 19 voltas para a bandeirada”, finalizou.

Na próxima sexta-feira, dia 25, Felipe Drugovich (Porto | Banco Master | Localiza | Stilo) voltará a pilotar o carro da Aston Martin em um final de semana de F1. No Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, ele participará do 1º Treino Livre do GP do México, substituindo o espanhol Fernando Alonso.

“Será minha primeira vez nesta pista, então certamente terei uma experiência muito interessante e mais uma oportunidade de aprendizado”, destacou Felipe Drugovich. “Também será uma bela maneira de conferir as diferenças entre o real e o virtual, já que trabalhei bastante no desenvolvimento do carro ao longo do ano no simulador na sede da equipe”, finalizou.

