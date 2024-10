São Paulo se 'enfeita' para chegada da F1; confira

O GP de São Paulo de Fórmula 1 está se aproximando e a capital paulista, cada vez mais, entra no clima da principal categoria do automobilismo mundial.

Marcada para acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro, a corrida na capital paulista encerra a rodada tripla que teve início em Austin, nos Estados Unidos. Há uma semana da corrida em terras brasileiras, a cidade de São Paulo já está no clima para a prova.

Ao longo da metrópole, é possível encontras diversos objetos e referências à F1. Na linha 9 esmeralda do trem paulistano, alguns vagões estão 'plotados' com os dois pilotos da McLaren: Oscar Piastri e Lando Norris.

Além disso, um dos patrocinadores oficiais da categoria, o McDonalds, colocou um carro de F1 na entrada da sua unidade de nº1000, que fica na Av. Paulista.

Pela cidade também é possível encontrar várias ativações da corrida pelas ruas. Na Faria Lima, um dos principais polos comerciais da cidade, a logo oficial da categoria está exposta. Na rua Oscar Freire, é possível ver bandeirinhas penduradas nos fios.

