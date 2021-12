No entardecer de Jeddah, a Fórmula 1 foi à pista pela primeira vez neste sábado, para o terceiro e último treino livre para o GP da Arábia Saudita. Max Verstappen respondeu o domínio da Mercedes na sexta e terminou o TL3 na frente, com Lewis Hamilton em segundo, enquanto a Honda completou o top 5, com Sergio Pérez, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly.

Completaram os dez primeiros: Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Esteban Ocon e Lando Norris

Por semanas, o futuro do GP da Arábia Saudita de 2021 foi colocado em xeque, devido às obras para a construção do circuito, dando a impressão de que não ficaria pronto a tempo. No final das contas, pelo menos o básico para a realização da etapa foi concluído.

Na sexta, a Mercedes liderou os dois TLs, com Hamilton à frente em ambos e uma dobradinha no TL2. Mas aquele franco favoritismo esperado da equipe alemã não foi necessariamente visto, com Verstappen terminando a segunda sessão do dia em terceiro, a menos de dois décimos do rival na luta pelo título, o que agradou a Red Bull.

Assim como no TL1 da sexta, essa sessão tem um papel importante para os pilotos conhecerem a pista. Mas com seu horário no entardecer de Jeddah, ele acaba sendo menos representativo para o final de semana, já que classificação e corrida acontecem à noite.

Se na sexta os pilotos não perderam tempo para ir à pista, no sábado a situação foi diferente. Apenas as duplas da Haas e da Aston Martin, além de Raikkonen, saíram dos boxes nos cinco primeiros minutos.

O motivo é que o TL3 foi realizado no entardecer de Jeddah e muitas equipes optaram por aguardar um pouco para que a pista assumisse condições mais próximas das esperadas para a classificação de logo mais.

Após os 15 primeiros minutos, a Mercedes fazia 1-2 assim como na sexta. Hamilton era o mais rápido com 01min29s605, ainda bem mais alto que o 01min29s018 feito no TL2. Bottas era o segundo, 0s383 atrás do companheiro. Giovinazzi, Raikkonen e Norris completavam os cinco primeiros.

De pneus duros, Hamilton causou uma breve bandeira amarela no primeiro setor. O heptacampeão perdeu o ponto de frenagem na chegada à primeira curva e acabou indo parar na área de escape, conseguindo voltar à pista sem bater.

Com o sol se pondo, as condições da pista começaram a se tornar mais favoráveis e, por consequência, os tempos de volta também passaram a cair consideravelmente.

Na metade da sessão, com 30 minutos ainda no relógio, Hamilton já havia cravado um novo recorde da pista, com 01min28s314, feito com pneus duros de oito voltas. Com Bottas sem fazer uma segunda saída dos boxes, a Honda vinha em peso na sequência. De macios, Verstappen era o segundo, a 0s335 do rival na luta pelo título. Gasly, de médios, era o terceiro, 0s401 atrás, enquanto Pérez, também com os compostos vermelhos, era o quarto, a 0s578. Sainz era o quinto, a 0s980.

Nos minutos seguintes, foi a vez dos pneus macios dominarem as escolhas dos pilotos, trazendo algumas mudanças na classificação.

A 15 minutos do fim, a liderança era de Verstappen. O holandês marcava 01min28s105, 0s209 à frente de Hamilton. Gasly era o terceiro, 0s610 atrás, enquanto Pérez era o quarto, a 0s787 e Tsunoda em quinto, 0s855 atrás. Já Bottas vinha em sexto, 0s914 mais alto que o tempo do holandês. Sainz, Leclerc, Norris e Giovinazzi completavam o top 10.

E logo após abortar uma volta, Hamilton se envolveu em dois problemas em sequência. Primeiro, enquanto vinha lento na chegada à curva 1, o heptacampeão acabou atrapalhando Gasly, que estava abrindo uma volta rápida, levando ambos à área de escape. Poucas curvas depois, em uma sequência de S cega, seu posicionamento da pista fez com que quase tivesse uma batida com Mazepin.

No final, deu Max Verstappen na ponta do TL3, respondendo ao domínio da Mercedes na sexta-feira. O holandês teve como volta mais rápida 01min28s100. Lewis Hamilton terminou na segunda posição, ficando 0s214 atrás do rival na luta pelo título, tendo como melhor tempo uma volta feita com os pneus duros.

E a Honda como um todo mostrou sua força, completando os cinco primeiros, com Sergio Pérez em terceiro, Yuki Tsunoda em quarto e Pierre Gasly em quinto. Completaram os dez primeiros: Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Esteban Ocon e Lando Norris

A Fórmula 1 volta à pista de Jeddah ainda neste sábado para a classificação, que define o grid de largada para o GP da Arábia Saudita. A sessão está marcada para 14h, com transmissão da Band e do Bandsports.

E anote aí: assim que acabar a classificação, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Com a participação do piloto da Stock Car Lucas Foresti e do jornalista Felipe Giacomelli, faremos uma análise completa do grid de largada, projetando a corrida do domingo. Não perca!

