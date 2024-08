F1: RB tomará decisão "muito em breve" sobre Ricciardo e Lawson

Daniel Ricciardo somou apenas 12 pontos na primeira parte da temporada de Fórmula 1. Enquanto isso, Yuki Tsunoda conquistou 22 nas mesmas etapas. Desta maneira, o australiano ainda não tem total certeza sobre seu futuro na RB.

Os melhores resultados de Ricciardo até o momento foram durante a corrida Sprint em Miami e na corrida do Canadá, onde terminou em quarto e oitavo lugar, respectivamente.

O nome de Liam Lawson está sendo cogitado pela Red Bull para o próximo ano. Ele entraria no lugar de Sergio Pérez, caso os taurinos escolham terminar o contrato com o mexicano. Neste caso, Ricciardo ficaria sem vaga na equipe principal.

"Continuamos a dizer que a forma inconsistente de Ricciardo é um bom problema que estamos prontos para resolver", disse Laurent Mekies em entrevista ao RacingNews365.

"Embora tenhamos apenas duas vagas na equipe, temos três pilotos talentosos [Tsunoda, Ricciardo e Lawson]".

"Podemos dizer que o Daniel tem espírito de luta e quer manter o seu lugar na equipe".

"Muitas vezes nos perguntam se ele pode retornar ao nível que tinha na Red Bull. Vejamos suas performances em Miami e no Canadá, isso diz tudo. Como podemos continuar a ter um desempenho neste nível?"

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Fotoğraf: Erik Junius

"Temos um elenco muito competitivo e outro piloto incrivelmente talentoso esperando pela sua vez. Daniel realmente ajudou a equipe a progredir e Liam está fazendo um trabalho muito importante trabalhando no simulador, mesmo que não seja possível ver isso de fora. Mas teremos que decidir muito em breve", confessou o novo chefe da equipe.

"Se falamos de Ricciardo, a nossa tarefa é entregar um carro com características que lhe permitam obter bons resultados nas mais diversas condições".

Mekies também avaliou que Ricciardo precisa trabalhar em sua habilidade de conseguir se adaptar as mais adversas situações e condições que lhe são apresentadas.

"Ao mesmo tempo, ele próprio precisa de trabalhar para se adaptar a certas condições. Se tivermos sucesso em ambos os lados, seremos capazes de ter um bom desempenho com mais frequência".

