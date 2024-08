Esteban Ocon espera que a FIA mantenha uma rédea curta nos regulamentos aerodinâmicos da Fórmula 1 de 2026 para garantir que mais equipes possam brigar por vitórias.

As regras de 2026 anunciarão a introdução de aerodinâmica ativa nas asas dianteiras e traseiras, juntamente com um assoalho mais raso para limitar a eficácia dos túneis Venturi. Os carros também serão mais estreitos e mais curtos em uma tentativa para melhorar a agilidade geral.

Reveladas antes do GP do Canadá, as regras receberam críticas de algumas equipes por terem sido consideradas muito restritivas, com reclamações explícitas a algumas das propostas estabelecidas pela FIA.

No entanto, Ocon, que se juntará à Haas em um contrato de plurianual a partir de 2025, quer que os regulamentos permaneçam rígidos para garantir que as equipes estejam equilibradas no início do ciclo de regras - em vez de distantes por conta dos diferentes caminhos de desenvolvimento no início de 2026.

"Atualmente, não concordo com o fato de vermos vencedores diferentes", começou Ocon. "Sim, McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari, ainda são os mesmos de muito tempo atrás e de muito tempo antes. A McLaren se juntou a elas, então basicamente uma equipe conseguiu, nessa mudança de regulamento, se classificar".

"Existe um campeonato de construtores e o que conta ainda é qual equipe é a melhor. Mas todos os carros deveriam estar separados apenas por três ou quatro décimos".

"Vejo que [as novas regras] são muito restritas em muitas coisas diferentes em termos de aerodinâmica, e vejo que as equipes estão pressionando para abri-las mais. Portanto, espero que a FIA seja muito rigorosa e diga: 'não, não vamos abrir mais'".

Renderização do carro da FIA para a F1 2026 Foto de: FIA

"Porque, se for esse o caso, o benefício será de quem fizer o melhor trabalho no fim de semana, mais do que o desenvolvimento geral do carro".

"O que nós amamos como fãs? Gostamos de corridas, gostamos de disputas acirradas, roda a roda, gostamos de muitas brigas pela liderança até o final da corrida".

"Nós nos importamos muito menos com quem tem o melhor desenvolvimento durante a temporada, isso não é muito legal de se ver na TV no domingo."

Ocon acrescentou que o cenário ideal era ter uma distribuição de campo mais parecida com a que ele experimentou durante seu tempo na Fórmula 3 e no DTM, sugerindo até mesmo que o desempenho próximo entre as equipes da Fórmula E é um cenário ideal.

Embora isso fizesse com que as unidades de potência - também redefinidos para 2026 - fossem um fator maior no desempenho, Ocon acredita que, mesmo assim, seria um diferencial muito mais discreto em relação ao desenvolvimento aerodinâmico livre.

"Como fã do esporte e como piloto, o que eu quero ver são 10 carros capazes de vencer um fim de semana. Como aconteceu na Fórmula 3, como aconteceu no DTM em alguns momentos", explicou.

Esteban Ocon, Mercedes-AMG Team ART, Mercedes-AMG C 63 DTM DTM Foto de: Alexander Trienitz

"Espero que haja alguma diferença com um pouco de diferença entre as unidades de potência em 2026. Mas, em termos aerodinâmicos, será bastante fixo. Não como na Fórmula E, mas quase, é o que eu desejo".

"[A unidade de potência tem] muito menos impacto do que você pensa. É um fator de desempenho, muito importante, mas nada comparado ao desenvolvimento aerodinâmico e todo o resto".

"Ela representa 10% de todo o pacote. Então é isso que estou dizendo: unidade de potência, tudo bem, mas mantenha todo o resto restrito!"

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!