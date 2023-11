O GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2023 mal acabou e as atenções já começam a se voltar para o próximo. Nesta segunda-feira (06), a organização da etapa brasileira do Mundial inicia a pré-venda de ingressos para a edição de 2024.

Nesta primeira etapa, que se inicia ao meio-dia (horário de Brasília), será feita a pré-venda exclusiva para clientes Porto Bank. Quem tem cartão de crédito do banco poderão adquirir ingressos até a meia-noite do próximo dia 08 de novembro, através do site oficial de vendas do evento: eventim.com.br/f1saopaulo. A venda será limitada a dois ingressos por CPF.

Já ao meio-dia do dia 09 de novembro será iniciada a segunda fase da pré-venda, para clientes American Express, com limite de quatro ingressos por CPF, até o meio-dia de 12 de novembro, através do mesmo site.

A venda geral para o público será iniciada no dia 13 de novembro.

No setor G, o ingresso para os três dias custa R$850; no setor A, o valor é de R$1.290. Indo para as arquibancadas cobertas, o R tem um valor de R$1.680, contra R$2.280 do H e R$2.880 do M

Há ainda outros quatro setores com alimentação inclusa: D (R$3.800), B (R$4.290), Orange Tree Club (R$6.890) e Pit Stop Club (R$8.890)

Em 2023, o GP de São Paulo bateu o recorde de público de uma edição de F1 no país, com um total de 267 mil pessoas ao longo dos três dias de atividades em Interlagos. A organização atribui o sucesso à criação de novos setores e entradas de acesso, além de um foco novo em torno do entretenimento, com diversas programações ao longo do fim de semana.

A edição de 2024 do GP de São Paulo está marcada para os dias 01, 02 e 03 de novembro do próximo ano, no Autódromo de Interlagos. Assim como neste ano, a etapa será a conclusão de uma rodada tripla com os GPs dos Estados Unidos e do México, sendo a 21ª da temporada 2024.

Informações gerais: Venda de ingressos do GP São Paulo de F1 2024

Datas: 1, 2 e 3 de novembro

Local: Autódromo de Interlagos – São Paulo

Pré-venda Porto Bank: de 6/11 ao meio-dia a 8/11 às 23h59.

Pré-venda Amex: de 9/11 ao meio-dia a 12/11 às 23h59

Venda público em geral: 13/11 ao meio-dia

Site oficial: www.f1saopaulo.com.br

Ingressos pela bilheteria oficial: eventim.com.br/f1saopaulo

