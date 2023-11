Órgão 'regulador' do campeonato da Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) convocou a organização do GP de São Paulo, no Brasil, por uma invasão à pista "antes da conclusão" da corrida deste domingo em Interlagos.

Após o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu a prova, à frente do britânico Lando Norris, da McLaren, alguns fãs adentraram o traçado no momento em que a disputa ainda era oficialmente considerada como 'em andamento'.

O caso teria excedido os limites do acordo entre a organização do evento e a FIA com relação ao horário no qual os portões das diferentes arquibancadas são abertos para que o público presente entre no circuito -- é comum os fãs irem à reta principal após os GPs.

Entretanto, o Motorsport.com apurou que alguns torcedores 'invadiram' partes do Autódromo José Carlos Pace cujo acesso deveria ser restrito, escalando cercas e barreiras afins. À reportagem, foi dito que os fiscais não puderam controlar a situação.

Embora os carros já tivessem saído do traçado quando os espectadores entraram, aparentemente sem quaisquer feridos ou algo que o valha, o fato de as pessoas terem entrado na pista antes do horário de abertura dos portões gerou preocupação.

Por isso, as autoridades do evento foram convocadas para se apresentarem aos comissários da FIA. Um público recorde de 267.000 pessoas, que esgotaram ingressos, compareceu a Interlagos no fim de semana.

No documento publicado na noite de domingo, os comissários da FIA informam que conversaram com os responsáveis pela organização do GP para averiguar o caso.

"A SPF1 sinceramente admitiu as falhas nos protocolos e medidas de segurança. A SPF1 concordou com a direção de prova que situações similares já haviam ocorrido no Brasil e que esta era uma situação inaceitável, que poderia ter consequências desastrosas".

A organização confirmou que fará uma investigação, determinando passos para evitar repetições do caso a tempo do GP de 2024, mas os comissários determinaram um prazo de 30 de janeiro do próximo ano para o envio deste plano. O caso será enviado ao Conselho Mundial do Esporte a Motor, podendo render uma punição ao GP.

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, o restante da equipe na largada

Um incidente semelhante ocorreu no GP da Austrália no início desta temporada. No entanto, em Melbourne, os espectadores conseguiram romper as linhas de segurança enquanto a corrida ainda estava em andamento.

Então, a FIA determinou que as "medidas de segurança e os protocolos que deveriam estar em vigor para o evento não foram aplicados, resultando em um ambiente inseguro para os espectadores, pilotos e oficiais da corrida".

Na Austrália, os espectadores também conseguiram alcançar o carro de Nico Hulkenberg, alemão da Haas, quando o veículo não estava em condições seguras devido a uma possível descarga elétrica.

Após uma investigação da FIA, os dirigentes do GP da Austrália realizaram uma revisão completa e se comprometeram a tomar medidas corretivas e preventivas para a corrida de 2024.

