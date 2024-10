Em homenagem ao legado de Ayrton Senna, os fãs da Fórmula 1 terão uma oportunidade única de reviver a história do automobilismo durante o GP de São Paulo de 2024. A Honda e a McLaren trarão ao Brasil o icônico MP4/5B, o carro original com o qual Senna conquistou o Campeonato de 1990.

O monoposto dará uma volta na pista, ao som do histórico 'Tema da Vitória', no final de semana do GP. O piloto que correrá com o histórico carro já foi definido, mas sua identidade será revelada no momento da apresentação.

Após essa volta na pista, o MP4/5B será posicionado próximo à área de boxes, onde ficará em exibição para o público que participará do Pit Lane Walk, no caminho para a área. Essa visitação exclusiva permitirá que os espectadores vejam esse ícone da história da F1, revivendo momentos marcantes da carreira de Senna.

A ação, intitulada "SENNA SEMPRE", faz parte das homenagens que serão feitas ao maior ídolo nacional do automobilismo no autódromo este ano, celebrando três décadas de seu legado.

A organização do GP convida todos os presentes a comparecer ao evento nas cores verde e amarelo, tornando-se parte da celebração a um dos maiores ídolos do esporte brasileiro.

Essa iniciativa da Honda e da McLaren celebra os 30 anos do legado da vitoriosa trajetória de Senna e sua profunda conexão com os fãs brasileiros.

A parceria entre a McLaren e a Honda deixou uma marca indelével na história da equipe. Durante uma era de sucesso sem precedentes, entre 1988 e 1992, a McLaren-Honda conquistou impressionantes 44 das 80 corridas em que participou. Ayrton Senna foi coroado campeão em 1988, 1990 e 1991, todos com esta equipe. Naquela época, a McLaren-Honda era indiscutivelmente a equipe dominante da F1.

