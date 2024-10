F1: Planos da Andretti seguem iguais após mudança de proprietários

A decisão de Michael Andretti de deixar de dirigir a equipe de corrida da família não terá nenhuma influência imediata em sua tentativa de entrar no grid da Fórmula 1. O Motorsport.com apurou que a fábrica de Andretti em Silverstone continua a recrutar pessoal em uma tentativa de ter um chassi completo para 2026 pronto antes do ano novo.

Michael, ex-piloto de F1 e IndyCar e filho do campeão de F1, Mario Andretti, criou uma das equipes de automobilismo mais bem-sucedidas do mundo e atualmente compete em vários campeonatos.

Mas ele fracassou em suas tentativas de colocar sua equipe para correr na F1, primeiro não conseguindo adquirir a Sauber e depois vendo seus planos para uma 11ª equipe serem interrompidos pela organização da F1.

Inicialmente, o pedido de Andretti havia recebido luz verde da FIA em outubro de 2023, antes do órgão regulador voltar atrás em sua decisão, juntamente com uma rejeição da Formula One Management (FOM) em janeiro deste ano, dizendo brutalmente que acreditava que a equipe não seria competitiva ou não agregaria valor ao campeonato.

A notícia foi um golpe para a Andretti, que havia formado uma nova base de F1 em Silverstone com o objetivo de competir na F1 a partir da temporada de 2025.

De forma confusa, apesar de ter a missão de fazer a série crescer, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, que já havia liderado pedidos por mais equipes no grid, recentemente pediu que a Andretti e seus parceiros, a General Motors na forma de sua marca Cadillac, "comprassem outra equipe, não que viessem como a 11ª equipe".

Foto de: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Após a surpreendente saída de Michael, as fontes internas dizem que isso não é consequência da tentativa fracassada de entrar na F1 e que os planos ainda estão em andamento na esperança de obter a aprovação para correr em 2026.

Em uma tentativa de garantir que a equipe esteja pronta caso receba permissão para entrar no grid da F1, a operação da Andretti ainda está funcionando normalmente.

A equipe tem crescido a uma média de sete novos participantes a cada semana e agora totaliza mais de 260 pessoas trabalhando em tempo integral no projeto.

Além disso, a equipe está trabalhando 16 horas por dia no túnel de vento em Colônia, já que ainda não está sujeita às restrições de testes da F1, e está desenvolvendo peças como cones de bico e braços de suspensão que foram testados em caso de colisão na instalação de testes de colisão da F1 aprovada pela FIA em Cranfield.

A equipe também está trabalhando em sistemas de suspensão e freio e construções de aro de rolagem para os regulamentos de 2026. Em outro grande passo, a equipe espera ter seu primeiro chassi fora do molde antes de janeiro - bem antes de alguns de seus rivais.

A Andretti espera agora que a FIA e a FOM revejam a decisão que a impede de entrar na F1 como a 11ª equipe. Ao recuar, o que Michael fez foi retirar-se da equação, tendo atraído a atenção especial da F1 e dos chefes de equipes rivais.

Logotipo da Andretti Cadillac Foto de: Andretti Autosport

Ao entregar a operação a Dan Towriss, a equipe renovada pode tentar acelerar o processo para se tornar uma equipe de trabalho da GM com seu próprio motor a partir de 2028, algo que a F1 estipulou em sua carta de rejeição.

O que resta saber agora é se o novo proprietário - sem Michael Andretti no comando - ou mesmo o nome Andretti - voltará para a FOM com uma segunda tentativa de passar na nota de corte.

