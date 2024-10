O brasileiro Rubens Barrichello teve uma brilhante carreira na Fórmula 1, e, por muitos anos, foi um dos pilotos mais experientes de todos os tempos, tendo uma afinidade especial com Monza, na Itália.

Três de suas 11 vitórias ocorreram no GP da Itália, o que o torna, estatisticamente, seu circuito de maior sucesso. É claro que ajudou o fato de os triunfos do brasileiro em 2002 e 2004 terem sido conquistados com o macacão escarlate da Ferrari.

20 anos depois de liderar o companheiro de equipe Michael Schumacher em um 1-2 a bordo da F2004, Barrichello voltará à pista onde venceu seu último GP pela Brawn em 2009, correndo com um Lamborghini Huracan GT3 no campeonato International GT Open. Mas o local por si só não é o único ponto significativo para o piloto de 52 anos, que conquistou seu título nacional da Stock Car pela segunda vez em 2022.

O que elevará um sucesso nostálgico para Barrichello a algo muito mais especial é a equipe à qual ele está se juntando, talvez reingressar seja uma maneira melhor de dizer isso. Porque, depois de 32 anos, ele se unirá à Il Barone Rampante, a equipe pela qual ele correu durante o campeonato internacional de Fórmula 3000 de 1992.

Já uma estrela em ascensão com o campeonato britânico de Fórmula 3 no bolso, Barrichello causou uma impressão instantânea em sua graduação para o que era então a principal categoria de entrada para F1 em 1992, a bordo do inconfundível Reynard-Judd amarelo e roxo da IBR.

Entrando perfeitamente no lugar de Alex Zanardi, que havia disputado o título como estreante durante a campanha inaugural da equipe de Guiseppe Cipriani em 1991, Barrichello subiu ao pódio logo na primeira vez em Silverstone, terminando em segundo lugar no Pacific Reynard de Jordi Gene.

Isso deu o tom para uma temporada muito consistente, na qual ele começou o ano com três pódios em outras tantas corridas. Uma visita sem erros a Pau, uma tarefa difícil para qualquer novato, rendeu o terceiro lugar e, em seguida, terminou em segundo lugar, atrás do companheiro de equipe de terceiro ano, Andrea Montermini, em Barcelona.

Naquele momento, ele liderava a classificação, mas uma série de vitórias do Crypton Reynard, equipado com o amortecedor monoshock de Luca Badoer acabou tirando o título de seu controle.

Barrichello terminou em segundo lugar com Jordi Gene em Silverstone, em 1992 Foto de: Motorsport Images

Uma mudança de motor no meio da temporada para o Mader Cosworth usado pela Crypton não trouxe o sucesso instantâneo esperado, e Barrichello terminou a temporada sem nenhuma vitória, embora com um impressionante terceiro lugar na classificação.

Se ele tivesse voltado para 1993, é provável que tivesse sido o melhor piloto da categoria, mas não havia necessidade disso. Seu desempenho na IBR o colocou no caminho da F1 com a Jordan em 1993, e ele nunca mais olhou para trás.

A IBR saiu do grid da F3000 em 1993, mas foi revivida como um veículo para as façanhas de Cipriani nas corridas de GT.

Barrichello já testou o Huracan em Barcelona antes do que será sua estreia na categoria, embora tenha experiência anterior em máquinas GT3 por ter vencido uma rodada italiana de GT em 2022 ao lado do ex-piloto de F1 Giancarlo Fisichella a bordo de uma Ferrari 488 em Vallelunga.

"Estou muito feliz por correr em Monza com Il Barone Rampante no Lamborghini Huracan", disse Barrichello, cujo filho Fernando correu na categoria de apoio do GT Open nesta temporada na categoria Euroformula Open para carros estilo F3.

"Eu já havia corrido com eles quando estávamos envolvidos na Fórmula 3000; obviamente a equipe mudou de categoria e de membros, mas eles ainda são uma excelente equipe, já ganharam o título da classe Am lutando pelo pódio em todas as corridas".

Rubens Barrichello comemorando a vitória no Grande Prêmio da Itália de F1 de 2009 em Monza Foto de: Sutton Images

"Competir em Monza é sempre especial para mim, aqui eu ganhei duas vezes com a Ferrari e uma vez com a Brawn GP. Tive momentos maravilhosos quando competi com a Ferrari e não posso esquecer o enorme apoio dos fãs, que sempre me acompanharam com carinho, mesmo quando mudei de equipe".

"Estou competindo no GT Open pela primeira vez e, portanto, tudo será novo para mim. Tive a oportunidade de dar algumas voltas com o carro em Barcelona e tenho que dizer que me senti bem. Agora mal posso esperar para entrar na pista para os primeiros testes!"

"Em Monza, meu filho também competirá na Euroformula Open, onde atualmente está em terceiro lugar na classificação. Será um fim de semana agitado e, espero, cheio de satisfação para toda a família!"

Barrichello correrá em um Lamborghini Huracan GT3 Il Barone Rampante em Monza Foto de: GT Sport

