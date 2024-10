Para Frédéric Vasseur, a dupla Lewis Hamilton e Charles Leclerc não tem segredos. Ambos, durante suas carreiras nas categorias de formação, correram com a equipe que o atual chefe de equipe da Ferrari dirigiu por mais de vinte anos na F3 e F2, alcançando os sucessos que ajudaram a abrir as portas para a Fórmula 1.

Vasseur falou sobre o tema ontem, juntamente com Leclerc, no Festival dello Sport, organizado em Trento pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport. Depois de serem aplaudidos de pé, os dois falaram sobre muitos pontos, desde a temporada atual até seu relacionamento pessoal, mas obviamente o assunto Hamilton não poderia ser deixado de lado.

Vasseur revelou como a negociação com Lewis deu certo rapidamente, graças a um desejo que Hamilton vinha nutrindo há 20 anos. "Sim, não foi tão difícil convencer Lewis", revelou ele. "Lembro que em 2004 estávamos juntos (no campeonato europeu de F3), ele na época estava vinculado à McLaren-Mercedes, mas já tinha em mente que mais cedo ou mais tarde iria para a Ferrari".

"Conversamos sobre isso há algum tempo, ele sempre teve esse desejo em mente, mas obviamente ele é um piloto que quer ter garantias em termos de desempenho, para ele esse aspecto está sempre em primeiro lugar. Se ele decidiu se juntar à Ferrari, isso confirma para mim que podemos ter o carro certo".

"Esse é o objetivo final, um piloto como Lewis não vem até nós de férias e acho que estamos no lugar certo em termos de desempenho. Precisamos dar um passo à frente e posso dizer que estamos dedicando muitos recursos ao nosso próximo projeto".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Pirelli

Leclerc, em 2025, não será mais o único ex-piloto de Vasseur nos boxes da Scuderia, até mesmo Hamilton terá seu histórico e amizade de longa data com o chefe da equipe. Poderia haver algum ciúme da parte de Charles?

"Acho que não", comentou o monegasco, sorrindo. "Fréd não é minha namorada, nós nos amamos, nos respeitamos, mas não há ciúme. Sempre estive ciente das negociações entre Lewis e a Ferrari, sabia que havia essa possibilidade, tudo era muito transparente e fui o primeiro a dizer que, para mim, ter um companheiro de equipe desse calibre seria motivador".

"Quando você tem um heptacampeão pilotando o mesmo carro que você, é um desafio superinteressante, então eu tenho um relacionamento muito bom com Lewis e tenho certeza de que será o mesmo no futuro".

"Dito isso, quero dizer que também tivemos uma ótima parceria com Carlos [Sainz], trabalhamos muito bem e nosso relacionamento sempre foi ótimo. Em alguns meses, viraremos a página, e admito que estou ansioso pelo novo desafio com Lewis. Todo companheiro de equipe sempre tem pontos fortes e fracos, então você sempre pode aprender. Eu vejo isso como uma grande oportunidade".

Leclerc então contou sobre a relação especial que o une a Vasseur, um vínculo que nasceu há muitos anos, quando ele ainda era piloto de kart.

"Não tenho uma memória clara, Fréd e eu temos duas datas diferentes em relação ao nosso primeiro encontro, mas eu certamente era muito jovem", comenta. "Nós nos conhecemos há muitos anos e é claro que isso cria um relacionamento especial, às vezes basta uma olhada para nos entendermos".

"Por exemplo, quando cometo um erro e vejo o Fred vindo falar comigo, olho para ele e digo: 'Fred, já sei o que você vai dizer', ele sorri e vai embora porque sabe que eu entendi. Outra coisa que aprecio muito nele é a honestidade. Quando eu estava na Fórmula 3 ou na Fórmula 2 e tinha pessoas ao meu redor que falavam comigo sem filtros, toda vez que eu cometia um erro, sempre me diziam claramente".

"Quando me tornei piloto da Ferrari, as coisas mudaram um pouco, talvez porque você se torna mais famoso, ou pelo menos eu acho que sim, o fato é que muitas pessoas são um pouco mais tímidas em sua abordagem, é mais difícil receber um comentário autêntico e sem filtros".

"Fred, por outro lado, vem até mim e diz na minha cara o que pensa, e acho que isso é muito importante na Fórmula 1. Não somos perfeitos, cometemos erros, mas o importante é aprender e crescer todos os dias", conclui.

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!