A organização do GP do México de Fórmula 1 revelou que o evento, marcado para 28 a 30 de outubro, contará com uma corrida paralela especial. A chamada Legends Cup será uma prova de apoio com um grid formado por ex-pilotos da Indy e da Champ Car.

A corrida tem como objetivo celebrar os eventos da Champ Car que foram realizados no Autódromo Hermanos Rodríguez entre 2007 e 2007. Os pilotos usarão carros com motor V8 de 500cv usados no Gran Turismo Mexico Series.

A lista conta com cinco pilotos que correram na era Champ Car: Ádrian Fernández, Mário Domínguez, Michel Jourdain Jr, Roberto González e Luís Díaz. O último disputou apenas duas corridas, mas ambas em casa.

Eles terão a companhia de Paul Tracy, Mark Blundell, Alex Tagliani, Oriol Servià, Max Papis, Bruno Junqueira e Casey Mears.

Papis, Blundell e Mears não chegaram a correr na Cidade do México pela Champ Car. Papis não disputou as temporadas completas em 2002 e 2003, enquanto os outros dois deixaram a categoria antes do evento inaugural.

A Cidade do México era uma parada popular no calendário da Champ Car, antes de ser removida do calendário em 2008, após a fusão com a IndyCar. O único piloto que já venceu no lugar foi Tracy em 2003, mas Junqueira fez a pole do ano anterior.

Os outros vencedores da Cidade do México foram Sebastien Bourdais (2004, 2006 e 2007), Kenny Brack (2002) e Justin Wilson (2005).

"Antes de receber a F1 no México, fazíamos a Champ Car no Autódromo Hermanos Rodríguez, e era tão grande quanto a F1 é hoje", disse Frederico González, diretor-geral do GP. "Poder reunir todas essas lendas juntas para um evento único aqui é um privilégio para nós e os fãs".

